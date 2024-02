"No necesito ayuda para manejar las relaciones con EE.UU.": Netanyahu responde a las críticas de su ministro

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, valoró este domingo las buenas relaciones diplomáticas del país hebreo con EE.UU., saliendo así al paso de las críticas realizadas al respecto por su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir.

"Israel es un estado soberano. Apreciamos enormemente el apoyo que hemos recibido de la Administración de Biden desde el estallido de la guerra", aseguró Netanyahu, si bien puntualizó que eso no significa que no existan "diferencias de opinión" entre ambos países. "Pero hemos conseguido superarlas con decisiones decididas y ponderadas", concluyó antes de reunirse con su Gabinete.

Asimismo, el primer ministro israelí continuó explicando que, desde su experiencia, el "truco del oficio" diplomático y político consiste en saber poner límites, ya que decir "sí" a todo, puede traer la aclamación de la comunidad internacional, pero poner en peligro la seguridad nacional del país; mientras que decir siempre "no" puede traer la aprobación nacional, pero arriesga intereses vitales.

"No necesito ayuda para saber cómo manejar las relaciones con EE.UU. y la comunidad internacional y, al mismo tiempo, mantener firmes los intereses nacionales", concluyó Netanyahu. "Gracias a dios, llevo muchos años haciéndolo", sentenció.

Por otra parte, reiteró que no pondrán fin a la guerra hasta no conseguir los objetivos: "eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes israelíes y la promesa de que Gaza ya no supondrá una amenaza real para Israel". Asimismo, dijo que un eventual acuerdo con el movimiento palestino no se alcanzará "a cualquier precio".

Las críticas de Ben-Gvir

Los comentarios de Netanyahu llegan después de que Ben-Gvir advirtiera la semana pasada que la coalición del primer ministro corre peligro de ser derrocada si el Gobierno sigue adelante con una oferta de acuerdo que incluya la liberación de miles de presos palestinos o que ponga fin a la guerra antes de que Hamás esté totalmente derrotada.

De igual forma, Ben-Gvir afirmó para una entrevista con The Wall Street Journal que Netanyahu se encuentra "en una encrucijada", ya que EE.UU. y sus aliados respaldan las conversaciones para llegar a un acuerdo con Hamás, poner fin a la guerra rápidamente e iniciar negociaciones para establecer un Estado Palestino, mientras que la extrema derecha israelí ya ha expresado que se opondrá a cualquier tipo de acuerdo.

Ben-Gvir también aseguró que la Administración Biden estaba "obstaculizando el esfuerzo bélico" de Israel y considera que el enfoque de Washington hacia la guerra sería "completamente diferente" de estar exmandatario y actual precandidato presidencial republicano Donald Trump al frente de la nación norteamericana.