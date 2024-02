Trump promete imponer a los productos chinos aranceles que superen el 60 %

El expresidente de EE.UU. Donald Trump dijo que, de ser reelegido en 2024, tiene previsto imponer tarifas de más del 60 % a los productos de origen chino.

En una entrevista con Fox News publicada el pasado domingo, a Trump le preguntaron si planeaba imponer una tarifa fija del 60 % a todos los productos provenientes del gigante asiático, según se había reportado a finales de enero. "No, diría que puede ser más", respondió. Agregó que durante su Administración, logró salvar la industria siderúrgica estadounidense gracias a los aranceles altos al acero chino.

Asimismo, el exmandatario afirmó que no quiere desencadenar nueva guerra comercial con Pekín y que pretende que China "haga bien". "Y me gusta mucho el presidente Xi [Jinping], fue muy buen amigo mío durante mi mandato", comentó. Además, cuando la entrevistadora consultó si, en su opinión, el líder chino deseaba que fuera reelegido, Trump contestó que no.