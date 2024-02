Gobernador de Texas: "Estamos ampliando esfuerzos para controlar más terreno de la frontera con México"

Las autoridades del estado de Texas ampliarán el alcance de las operaciones de las fuerzas fronterizas para combatir la inmigración ilegal, y ahora controlarán una mayor sección de la frontera entre Estados Unidos y México, según anunció el gobernador Greg Abbott.

"Desde que las autoridades de Texas tomaron el control del puesto de control en la ciudad de Eagle Pass, los cruces ilegales de la frontera han disminuido de varios miles a tres personas. Ahora estamos ampliando esos esfuerzos para controlar más terreno de la frontera con México", escribió en su cuenta de X.

Abbott se reunió el 4 de febrero con 13 gobernadores republicanos de otros estados. Durante el encuentro indicó que Texas no limitaría sus esfuerzos al parque municipal Shelby Park a lo largo del río Bravo en Eagle Pass, donde el estado ha tomado el control y limitado el acceso de los agentes federales. Las fuerzas del orden también estaban estudiando la posibilidad de trasladarse a terrenos de ranchos ribereños al norte de la ciudad que los migrantes han seguido utilizando para cruzar, según reveló The New York Times citando a un alto funcionario estatal.

"Mientras hablamos ahora mismo, la Guardia Nacional de Texas está llevando a cabo operaciones para ampliar este esfuerzo", indicó Abbott durante una conferencia de prensa en el parque. "No vamos a limitarnos a este parque. Nos estamos expandiendo a otras áreas para asegurarnos de ampliar nuestro nivel de disuasión y negación de entrada ilegal en EE.UU.", añadió.

La reunión del domingo se produce en un momento mucho más tenso en la frontera, en el que Texas no solo está luchando para poder mantener las vallas que ha colocado en algunas zonas, sino que también se está preparando para aplicar una nueva ley estatal, que entrará en vigor el 5 de marzo, y que autoriza a cualquier agente del orden a "arrestar a cualquier persona que cruce la frontera ilegalmente".