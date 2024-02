Denuncian en Argentina a la ministra de Capital Humano de Milei por incumplimiento de deberes

La ministra de Capital Humano de Argentina, Sandra Pettovello, fue denunciada este lunes ante la justicia de su país por el presunto incumplimiento de sus deberes como funcionaria del Estado.

La demanda contra Pettovello fue introducida por el abogado y presidente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien considera que la alta funcionaria no ha puesto a disposición "la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina".

Esta situación, señala Grabois en la denuncia penal, viola las "normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza" y pone en evidencia el incumplimiento de Pettovello sobre "sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

"Así es cómo lo voy a hacer yo. Si tiene hambre la gente, que vengan esas personas. Yo voy a atender una por una a la gente que tiene hambre, no a los referentes. Chicos, ustedes tienen hambre, vengan. Les voy a anotar el DNI, nombre, de dónde son y van a recibir ayuda… pic.twitter.com/IiOiTNZ9TG — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 5, 2024

Grabois alegó ante el Juzgado Federal Nº7 de la Ciudad de Buenos Aires que el Gobierno de Milei decidió suspender el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios del país, a pesar de que según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) "el 64 % de los 13 millones de niños, niñas y adolescentes" argentinos están en condición de pobreza.

"Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación Constitucional, una norma internacional y una ley nacional", expresó Grabois a través de la red social X.

"El que las hace las paga, el que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón", agregó el activista humanitario tras informar sobre la denuncia contra la alta funcionaria de Milei.

