Nikki Haley busca protección del Servicio Secreto de EE.UU. en medio de amenazas crecientes

"Eso no impedirá que haga lo que necesito hacer", comentó la precandidata republicana.

La precandidata republicana a la Presidencia de EE.UU. Nikki Haley afirmó en una entrevista con The Wall Street Journal este lunes que había solicitado protección del Servicio Secreto de EE.UU. debido a las amenazas crecientes.

"Hemos tenido múltiples problemas", dijo Haley. "Eso no impedirá que haga lo que necesito hacer", añadió.

Entre tanto, el equipo de campaña de la precandidata no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la información adicional acerca de las amenazas que recibió. De acuerdo con WSJ, están vinculadas con el estatus de Haley como principal rival del exmandatario Donald Trump, pero su trabajo anterior como representante permanente de EE.UU. ante la ONU relacionado con Irán también puede ser un factor.

Anteriormente, Haley declaró que su casa en Carolina del Sur fue objeto de al menos una broma telefónica de 'swatting' (bromas pesadas que buscan el despliegue de fuerzas policiales especiales para detener una amenaza inexistente).

Según informa The New York Times, hubo dos incidentes de 'swatting' con la casa de Haley. El primero tuvo lugar el 30 de diciembre: un hombre aseguraba que había disparado a su novia dentro de la vivienda y amenazó con dañarse a sí mismo. La precandidata destacó que no estaba en casa en ese momento, pero allí estaban sus padres y su cuidador.

Otro incidente similar ocurrió el 1 de enero, cuando una persona que llamaba dijo haber disparado a su hija, que supuestamente estaba en un "charco de sangre". No obstante, las autoridades no enviaron a las fuerzas especiales al reconocer la dirección.

Haley y Trump se enfrentarán en Carolina del Sur, estado natal de la precandidata, donde las primarias republicanas están previstas para el 24 de febrero. El expresidente ya ha ganado los caucus en Iowa y Nuevo Hampshire.