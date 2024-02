"Dieron la espalda a los argentinos": Milei acusa a los gobernadores de "destruir" la 'ley ómnibus'

El presidente de Argentina, Javier Milei, fustigó este martes a los gobernadores de las provincias, a los que acusó de "darle la espalda" a los argentinos y "destruir" su proyecto de 'ley ómnibus', que sufrió un nuevo traspié en la Cámara de Diputados.

El mandatario se pronunció mediante un comunicado oficial, minutos después de que la Cámara Baja enviara nuevamente la iniciativa a comisiones, donde deberá ser analizada desde cero. Esto, debido a que muchos de los artículos clave que estaban siendo tratados en particular fueron rechazados en el recinto.

"El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit", por lo que "no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos", señala el texto oficial.

El mandatario apuntó directamente contra los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR) y el Pro, que conforman la alianza Juntos por el Cambio (JxC), sectores con los que el partido gobernante, La Libertad Avanza (LLA), había estado negociando para juntar los votos necesarios y que avanzase la ley.

"Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", se señala.

"Llegaron a sus puestos y bancas levantando las banderas del cambio, para hoy traicionar a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63 % de los chicos argentinos no come", dice el comunicado.

La llamada 'ley ómnibus' propuesta por el presidente Javier Milei pretende modificar por completo el funcionamiento del país en términos políticos, económicos y sociales. Pero muchos de sus puntos clave son rechazados por la oposición, incluso la que el Gobierno considera "dialoguista".

Tras el revés en la Cámara de Diputados, el presidente 'libertario' afirmó que "la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no el Gobierno".

"La casta contra el pueblo"

Desde su cuenta personal de la red social X, el mandatario volvió a criticar a "la casta", como suele llamar a la clase política y sindical tradicional del país.

LA CASTA CONTRA EL PUEBLOLa casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas.Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar.Nuestro programa… — Javier Milei (@JMilei) February 6, 2024

"La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. Sabemos que no va a ser fácil cambiar un sistema donde los políticos se hicieron ricos a costa de los argentinos que se levantan todos los días a trabajar. Nuestro programa de gobierno fue votado por el 56 % de los argentinos y no estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron el país", manifestó.

Por último, aseguró que su programa de gobierno continuará "con o sin el apoyo de la dirigencia política".

La 'Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos' se aprobó en general el viernes con 144 votos a favor, 109 en contra y cero abstenciones, en medio de protestas en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires, que terminaron con decenas de manifestantes y periodistas heridos con balas de goma.

Originalmente, la llamada 'ley ómnibus' constaba de 664 artículos, pero ante la presión social y política fue recortada drásticamente a 386.