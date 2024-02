La actriz 'cancelada' de 'The Mandalorian' demanda a Disney y recibe el respaldo de Musk

La actriz y exluchadora de artes marciales Gina Carano anunció este martes que presentó una demanda contra Walt Disney y Lucasfilm, destacando que el magnate Elon Musk la ayudó con el proceso judicial.

En el alegato, la celebridad estadounidense, que tuvo un papel destacado en la serie 'The Mandalorian', afirmó que las compañías cinematográficas la acusaron falsamente de intolerancia. En febrero de 2021, Lucasfilm anunció su despido después de una publicación en Instagram* en la que la estrella comparó a EE.UU. con la Alemania nazi y a los republicanos con los judíos.

En ese entonces, la compañía acusó a Carano de realizar "publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas", calificándolas de "aborrecibles e inaceptables".

En la demanda, presentada en un tribunal federal de California, la actriz busca una orden judicial que requiera que Lucasfilm le reintegre o la compense con al menos 75.000 dólares por daños emocionales y pérdida de millones de dólares en ingresos.

En una publicación en X (antes Twitter), Carano informó que la plataforma social de Musk está ayudando a cubrir los gastos de las acciones judiciales. "Me gustaría expresar mi más profunda gratitud y agradecimiento a Elon Musk y a X por darme la oportunidad de sacar a la luz mi caso", escribió.

"Campaña de difamación"

En el 'post', la celebridad negó que sus publicaciones anteriores debieran considerarse controvertidas y dijo que sus antiguos empleadores la atacaron como parte de una "campaña de difamación por intimidación" que tenía como objetivo convertirla en "un ejemplo".

"La verdad es que me perseguían desde todo lo que publicaba hasta cada publicación que me gustaba porque no estaba en línea con la narrativa aceptable de la época", alegó Carano. "Mis palabras fueron constantemente tergiversadas para demonizarme y deshumanizarme como un extremista de derecha", destacó. "Los artistas no renunciamos a nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses cuando empezamos a trabajar", expresó.

Por su parte, Musk respaldó la demanda, instando a que más personas se unieran a la iniciativa. "Háganos saber si desean unirse a la demanda contra Disney", respondió el también dueño de Tesla y SpaceX.

En cuanto al jefe de operaciones comerciales de X Corp., Joe Benarroch, comunicó que la compañía estaba apoyando financieramente la demanda "como una señal del compromiso de X Corp. con la libertad de expresión [...] dándole poder para buscar la reivindicación de sus derechos de libertad de expresión en X y la capacidad de trabajar sin intimidación, acoso o discriminación".

*Propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista.