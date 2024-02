La oposición canadiense pide la dimisión de Trudeau por "mentir" sobre la invitación de un veterano nazi a la recepción de Zelenski

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha sido acusado por la oposición de engañar a la opinión pública sobre su papel en la invitación y homenaje de un antiguo soldado ucraniano de las Waffen-SS el año pasado en el Parlamento canadiense.

La oficina de Trudeau confirmó este martes que había invitado a Yaroslav Hunka, un veterano que luchó para una unidad nazi durante la Segunda Guerra Mundial, a asistir el año pasado a la recepción del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en Toronto.

Según el portavoz de Trudeau, Mohammad Hussain, Hunka no asistió al acto de Toronto. Sin embargo, en septiembre del 2023, recibió una gran ovación en la Cámara de los Comunes de Ottawa, con Trudeau y Zelenski presentes en el hemiciclo. El homenaje a un hombre que había luchado en el ejército de Adolf Hitler provocó inmediatamente un escándalo, obligando al presidente de la Cámara de los Comunes, Anthony Rota, a dimitir.

Aunque Trudeau se disculpó entonces por el "terrible error" de haber dado reconocimiento "sin saberlo" a Hunka, negó que su oficina hubiera invitado personalmente al veterano nazi.

⚡️Trudeau se disculpa por la ovación al veterano nazi ucraniano en Canadá pic.twitter.com/pON706ncxs — Sepa Más (@Sepa_mass) September 27, 2023

El líder del Partido Conservador de Canadá, Pierre Poilievre, recordó a Trudeau que había instado a Rota a dimitir y le preguntó si él también lo haría. "Dijo que el anterior presidente de la Cámara tuvo que dimitir por hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿se someterá él mismo al mismo rasero y admitirá que no es apto para el cargo?", comentó este martes durante una ronda de preguntas en el Parlamento.

"Una vez más, Justin Trudeau ha sido pillado mintiendo. En lugar de admitir que él y su oficina invitaron personalmente a un nazi a una recepción oficial del primer ministro con el presidente ucraniano, ha mentido durante meses al pueblo canadiense y ha culpado a todo el mundo menos a sí mismo", dijo Sebastian Skamski, portavoz de Poilievre.

Los conservadores "abandonan a Ucrania"

En respuesta a Poilievre, Trudeau no abordó directamente el escándalo de Rota, sino que acusó a los conservadores de "abandonar a Ucrania" y de no apoyar a los ucranianos. Aunque la oposición no comentó si está de acuerdo en que Canadá está ofreciendo demasiado apoyo a Kiev, un número creciente de canadienses está de acuerdo con esta afirmación, según reveló una nueva encuesta del Instituto Angus Reid.

De acuerdo con los últimos datos, una cuarta parte de los canadienses cree ahora que su país está haciendo "demasiado" para ayudar a Ucrania en su lucha contra Rusia, frente al 13% que opinaba lo mismo en mayo del 2022.

Esto se debería, en gran parte, a los votantes conservadores que están de acuerdo con este sentimiento. Su número se ha más que duplicado, pasando del 19% al 43% entre mayo del 2022 y ahora. Asimismo, el número de canadienses que siguen de cerca las noticias del conflicto ha descendido del 66% al 45% en ese mismo periodo, una tendencia que se mantiene para personas de todas las edades y tendencias políticas.