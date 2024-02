Elon Musk reacciona a las sugerencias de encarcelar a Tucker Carlson por su visita a Moscú

El multimillonario y propietario de la red social X, Elon Musk, ha pedido que arresten a los representantes del 'establishment' de EE.UU. que llamen al encarcelamiento del periodista Tucker Carlson por su visita a Moscú y la entrevista con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Los críticos del reportero en EE.UU. lo acusaron de traición y sugirieron castigarlo.

Musk hizo su comentario en repuesta al bloguero conservador malasio Ian Miles Cheong, quien en una publicación en X había advertido: "Si Tucker Carlson no tiene cuidado, podría convertirse en el próximo Julian Assange". "No han faltado llamadas tanto de políticos como de cómplices de los medios de comunicación pidiendo su arresto por su visita a Rusia. Estas criaturas no son más que vengativas", escribió el bloguero este martes.

"¡Arresten a quienes piden su arresto!", comentó la publicación Elon Musk.

El periodista estadounidense, que ahora se encuentra de visita en Moscú, afirmó que la Casa Blanca intentó impedir en dos ocasiones que entrevistara al mandatario ruso. pic.twitter.com/EjcWfLJKNm — Sepa Más (@Sepa_mass) February 7, 2024

Por su parte, el multimillonario ya ha dado su visto bueno a Carlson para que transmita la entrevista con el mandatario ruso por la plataforma X. "Le estamos agradecidos por esto. Los Gobiernos occidentales, por el contrario, probablemente hagan todo lo posible para censurar este video en otras plataformas menos importantes. Le tienen miedo a la información que no pueden controlar", afirmó el entrevistador.

Desde el Kremlin confirmaron este 7 de febrero que Tucker Carlson ya había entrevistado a Vladímir Putin.