Abogados de Taylor Swift amenazan con acciones legales contra un estudiante que rastrea sus vuelos

Jack Sweeney, un estudiante universitario de Florida (EE.UU.), recibió el pasado diciembre una carta de los abogados de Taylor Swift en la que le advertían de que emprenderían acciones legales por sus cuentas en las redes sociales con las que rastrea los vuelos del avión de su cliente, informó este martes The Washington Post. Sweeney es conocido por utilizar información pública para rastrear los vuelos de aviones privados de multimillonarios, celebridades y políticos.

El Post notificó que Katie Wright Morrone y otros tres abogados del bufete Venable que representan a Swift, en una primera carta dirigida a Sweeney calificaron el seguimiento del avión de Swift de "comportamiento de acecho y acoso". La misiva también advertía de que la celebridad no tenía "más remedio que agotar todos los recursos legales" si Sweeney no se detenía. Asimismo, la abogada describió la situación como "un asunto de vida o muerte", afirmando que "no hay ningún interés legítimo o necesidad pública para [difundir] esta información, aparte de acechar, acosar y ejercer dominio y control".

Bloqueo en las redes sociales

Después de que Facebook* e Instagram* desactivaran en diciembre las cuentas de Sweeney relacionadas con Swift alegando que violaban las reglas de privacidad de las plataformas, este comenzó a publicar actualizaciones en Celeb Jets, una cuenta de Facebook e Instagram que usa para rastrear múltiples aviones afiliados a celebridades. En enero recibió una segunda carta de los mismos abogados en la que le advertían de que sus publicaciones sobre el avión de Swift constituían una "conducta de acoso".

Sweeney continúa publicando actualizaciones del Swift Jet en otras plataformas con un retraso de 24 horas para no realizar un seguimiento de la ubicación en tiempo real. James Slater, un abogado de Florida especializado en la Primera Enmienda y cuestiones de libertad de expresión en Internet, respondió en nombre de Sweeney la carta de Venable. Slater considera que las cartas de los abogados de Swift eran "hiperbólicas e infundadas".

Sweeney comentó en un correo electrónico a Forbes que no tiene "intención de hacer daño", sin embargo, cree en "la transparencia y la información pública, aparentemente más que Meta".

Desencuentro con Elon Musk

Anteriormente, las cuentas de Sweeney en X (antes Twitter) que rastreaban los movimientos del avión privado de Elon Musk y otras celebridades en tiempo real fueron suspendidas a finales de 2022, cuando Musk, propietario de la plataforma, argumentó que "la publicación en tiempo real de la ubicación de otra persona viola la política de 'doxing' [difusión de información privada en Internet]".

Musk también amenazó a Sweeney con emprender acciones legales en su contra, tras denunciar que un automóvil que transportaba a su hijo fue "seguido por un acosador loco" en Los Ángeles y sugerir que los datos de ubicación habían desempeñado un papel en aquel episodio.

*Propiedad de Meta, calificada en Rusia como organización extremista.