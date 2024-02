Milei afronta otro revés: bonos argentinos se desploman en Wall Street por fracaso de la 'ley ómnibus'

Los bonos de Argentina caen en las primeras negociaciones de este miércoles en Wall Street, un día después de que se diera marcha atrás al proyecto de 'ley ómnibus' presentado ante el Congreso por el Gobierno del presidente, Javier Milei.

Los bonos en dólares cayeron hasta 3 %, encabezados por el Global 2035, y seguido del Global 2041 (-2,8%), reseñó el medio especializado en economía y finanzas Ámbito.

Los ADRs (American Depositary Receipt), títulos de empresas locales que cotizan en la bolsa de EE.UU, también se desplomaron. En primer lugar está YPF, con caída de 7 %; seguido de Grupo Financiero Galicia (-6 %); Vista Oil & Gas (-2,5 %); Central Puerto (-1,6 %); Banco Macro (-1,1 %) y BBVA (-1,13 %).

En un mensaje dirigido a tratar de calmar a los mercados, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo este miércoles que el Sector Público cerró enero con "equilibrio financiero".

Además, restó importancia al revés legislativo ocurrido en la Cámara de Diputados. Comentó, citado por La Nación, que la no aprobación de la ley "no afecta en lo más mínimo" el programa económico del mandatario libertario.

"Nosotros sabíamos que siempre iba a existir la posibilidad de que no pasara [...] Como ministro no se me va la vida en esa ley porque es muy poco lo que hemos puesto ahí. Si tenía que pasar ayer o pasa dentro de un mes, no es un gran problema", manifestó.

"Destruir" su proyecto

Milei, por su parte, acusó a los gobernadores de las provincias de "darle la espalda" a los argentinos y "destruir" su proyecto de 'ley ómnibus'.

"Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", señala el comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

La marcha atrás del proyecto ocurrió cuando la Cámara de Diputados envió nuevamente la iniciativa a comisiones, donde deberá ser analizada desde cero, luego de que muchos de los artículos clave que estaban siendo tratados en lo particular fueron rechazados en el pleno.

