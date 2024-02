Vocero de Milei tras derrota legislativa: "Los objetivos los vamos a alcanzar, con o sin ley"

El gobierno de Javier Milei advirtió que "no va a permitir" que se frene a "la Argentina del futuro", un día después de que la controvertida 'ley ómnibus' fuera devuelta a las comisiones para que empiece de nuevo su trámite por falta de apoyos.

"Esto no detiene la marcha del gobierno, no detiene los cambios y no detiene ese tránsito hacia el norte donde queremos ir", declaró este miércoles el vocero del presidente libertario, Manuel Adorni, en su rueda de prensa diaria.

"Lo único que lograron fue retrasar los tiempos de la ley. Los objetivos los vamos a alcanzar, con o sin ley", advirtió.

Manuel Adorni aseguró que esta "esta ley va a ser realidad".Y se refirió a una posible convocatoria a un plebiscito después de que se cayera la #LeyOmnibus. pic.twitter.com/nF9sbJS6w7 — Omar Millalonco (@omarbacks) February 7, 2024

Preguntado por si el gobierno de Milei ha pensado en una alternativa, como un plebiscito, en caso de que sea derrotado nuevamente en el Congreso el ambicioso proyecto de reformas económicas de corte ultraliberal, Adorni dijo que todavía "no hay decisión tomada".

"Todas las herramientas constitucionales están siendo evaluadas", expresó. El vocero lamentó además los aplausos de diputados opositores, luego del traspié de la ley.

El texto derrotado pretendía modificar por completo el funcionamiento del país en términos políticos, económicos y sociales, aunque en el camino sufrió duros recortes del articulado y quedó reducido casi a la mitad.

Muchos de sus puntos clave son rechazados por la oposición, incluso por el sector que el Gobierno considera "dialoguista". Visiblemente irritado por el revés oficialista en el Congreso, Adorni arremetió hoy contra los que celebraron el freno a la controvertida ley.

"Aparentemente, se reían de quedar en el pasado, en una Argentina estancada, pobre y decadente", expresó.