"Ecuador violará sus obligaciones": Moscú rechaza la decisión de Quito de transferir armamento ruso a EE.UU

Rusia ha expuesto su posición a Ecuador sobre la transferencia de material militar a Estados Unidos, afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, en una reunión informativa celebrada este miércoles.

"En caso de transferir propiedad militar a un tercero, Ecuador violará sus obligaciones internacionales, y esto puede tener consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral", declaró la vocera.

Según Zajárova, las disposiciones de los contratos especifican que el equipo no debe transferirse a terceros sin el consentimiento de la parte rusa.

"Todo esto se ha planteado a la parte ecuatoriana invocando las cláusulas de los tratados y acuerdos pertinentes", dijo, refiriéndose a las posibles consecuencias para Quito. "No hay ambigüedad en nuestra posición", concluyó.

Para Ecuador "no es ilegal"

En enero, Daniel Noboa anunció que su país planeaba intercambiar con EE.UU. equipos obsoletos, "chatarra ucraniana y rusa, por 200 millones de dólares en equipamiento moderno" para finales de enero, informó el periódico Primicias.

Por su parte, la ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que "no hay ninguna novedad" en la decisión de Ecuador, ya que "no viola ninguna normativa" y "no es ilegal". Según la canciller, "este equipo no está operativo", y su país "lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar".

"Ecuador tiene un acuerdo con Estados Unidos para entregar este equipamiento que no está operativo y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna", explicó.