VIDEO: Multitud asalta a una mujer en Ucrania al tomarla por una informante de un centro de reclutamiento

Unas 100 personas cortaron este martes una carretera en la provincia ucraniana de Ivano-Frankovsk y asaltaron a una mujer a la que tomaron por una informante de un centro de reclutamiento.

La Policía de la región señaló que el incidente se registró en la aldea de Kosmach después de que los residentes "obtuvieran información falsa que se difundió en grupos locales en redes sociales". Los uniformados indicaron que la multitud no permitió la circulación de vehículos en una carretera. A continuación, tuvo lugar un enfrentamiento en el que dos mujeres y una menor resultaron heridas, reza el comunicado policial.

Los agentes informaron que el caso sigue bajo investigación, pero no detallaron sus causas.

Mientras tanto, la mujer herida escribió en sus redes sociales que fue atacada porque los habitantes de Kosmach creían que era una informante de un centro de reclutamiento y que había llegado a la localidad para "entregar a sus maridos".

Según sus palabras, el ataque se produjo cuando ella estaba abandonando la aldea y la multitud exigía que todos los que circulaban por la carretera mostraran sus celulares. "Una mujer metió un palo por la ventanilla y golpeó a la niña en la cabeza, mientras otra mujer me agarraba por el pelo sin que yo pudiera hacer nada", escribió. Señaló que un hombre gritó que el auto de la mujer no era el que estaban buscando y el grupo dirigió la atención a otro vehículo. "No sé cómo, pero salimos de ese infierno", concluyó.

Los hechos tuvieron lugar en medio de denuncias sobre la movilización forzosa de muchos hombres en Ucrania. En redes sociales y medios de comunicación circulan numerosas imágenes de comisarios militares ucranianos 'movilizando' a sus futuros soldados, agarrándolos de pies y brazos en plena calle, sacándoles a rastras del transporte público o de sus propias casas.

Por su parte, la Rada Suprema (el Parlamento de Ucrania) aprobó este miércoles un proyecto de ley que endurece las normas de movilización en el país y que restringe significativamente los derechos de los reclutas.