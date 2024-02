Muere a los 83 años 'Tula', el histórico hincha de la selección argentina

Carlos Pascual, mejor conocido como 'Tula', falleció este miércoles a los 83 años, reportaron medios locales. Fue un emblemático hincha de la selección argentina de fútbol que acompañó a la Albiceleste en 13 Copas del Mundo.

La última fue en Catar 2022, donde precisamente la Argentina ganó su tercer Mundial y, por su pasión en las canchas y su tradicional bombo, representó a la afición al recibir un premio de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

El Club Atlético Rosario Central lamenta el fallecimiento de Carlos “Tula” Pascual, fanático canalla que llevó la pasión auriazul por todo el mundo. Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor. Desde ahora, el Tula, nos seguirá alentando con su… pic.twitter.com/2X2MKX8kKf — Rosario Central (@RosarioCentral) February 7, 2024

'Tula', hincha del club Rosario Central, llevaba una semana internado en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ingresó luego de ser operado por una grave enfermedad que arrastraba hace tiempo.

"La satisfacción que me dio Argentina como hincha de fútbol no tiene precio. Estuve en los tres Mundiales que fuimos campeones (...). La pasión del fútbol es impresionante", dijo Tula en febrero de 2023 cuando subió al escenario para levantar el 'The Best' por el Premio a la Afición de la FIFA.

Desde 1974, 'Tula' estuvo en todos los Mundiales y acompañó, inclusive, a la selección argentina a cada Copa América.