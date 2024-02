Nikki Haley denuncia la manipulación en las primarias tras perder en Nevada ante "ningún candidato"

La precandidata presidencial republicana Nikki Haley denunció este miércoles en una entrevista con el programa 'FOX 11 News' que las elecciones primarias de su partido en Nevada, en las que resultó derrotada por la opción de "ninguno de estos candidatos", fueron manipuladas.

"Nevada es una estafa. Se suponía que iban a celebrar unas primarias", indicó Haley, quien culpó al expresidente Donald Trump de haberlas manipulado para que la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel, fuera al estado para crear "un caucus", es decir, una asamblea para elegir delegados.

"Sabíamos hace meses que no íbamos a gastar ni un día ni un dólar en Nevada, porque no valía la pena", señaló la exembajadora de EE.UU. ante la ONU, reiterando que, debido a esta situación, no tomaron en consideración las elecciones en ese estado.

"No era algo que no viéramos, sabíamos que [la elección] estaba amañada desde el principio", sostuvo Haley, enfatizando que está enfocada en las elecciones primarias que se celebrarán en Carolina del Sur y Michigan los próximos 24 y 27 de febrero respectivamente, así como las elecciones del 'Super Martes', que tendrán lugar a principios de marzo en 15 estados, incluidos California y Texas.

"Entonces, mira [...] lo hicimos en Nuevo Hampshire, trabajando hasta crecer, eso es lo que importa, creo que más que nada", precisó. Por otro lado, aseguró que continuará en su partido a pesar del caos existente en él, dado que los legisladores republicanos han perdido votos para las reformas de seguridad fronteriza y el apoyo a Israel, además de que se determinó que Trump no tiene inmunidad en los procesos legales en su contra.

Este martes, Nikki Haley se convirtió en la primera candidata presidencial, de ambos partidos, que perdió las elecciones primarias en Nevada frente a la opción de "ninguno de estos candidatos" desde que se introdujo esta posibilidad en dicho estado en 1975. En esta ocasión participaron siete candidatos, pero Haley trató de posicionarse como una aspirante que sí puede competir contra Donald Trump.

Sin embargo, el nombre de Trump no figuraba en las boletas del reciente proceso, cuya votación —en el caso de este estado— no otorga los delegados necesarios para obtener la nominación republicana. Así, el exmandatario estadounidense eligió participar en el caucus que se llevará a cabo el jueves, ya que el Partido Republicano de Nevada anunció que solo se pueden obtener delegados si se participa en esta asamblea.