Soldados israelíes se graban disfrutando mientras destruyen viviendas palestinas en Gaza

Desde el comienzo de la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra la Franja de Gaza, los soldados israelíes han publicado en redes sociales imágenes en las que se les ve destrozando y vandalizando alegremente instalaciones civiles y haciendo comentarios despectivos sobre los palestinos.

En un nuevo informe, The New York Times ha analizado cientos de videos de ese estilo, que muestran el uso de buldóceres y explosivos para destruir viviendas, escuelas y otras estructuras civiles y piden la construcción de asentamientos israelíes en el enclave palestino. El medio describió estas imágenes como "una mirada poco frecuente y no autorizada a las operaciones sobre el terreno".

"He dejado de contar cuántos barrios he borrado"

Algunas de las cuentas más activas en las redes sociales de los soldados israelíes pertenecen a los de unidades del Cuerpo de Ingeniería de Combate, que utilizan maquinaria pesada para despejar grandes extensiones de tierra y propiedades en el enclave. Por ejemplo, en una grabación compartida por un militar en TikTok, este levanta el pulgar ante la cámara mientras conduce un buldócer por una de las calles de la ciudad de Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza. "He dejado de contar cuántos barrios he borrado", reza su comentario adjunto.

Otro video, grabado a principios de enero en las afueras de la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur del enclave, muestra a soldados de ingeniería de combate fumando narguile mientras al fondo explotan edificios residenciales.

Desde el comienzo de la ofensiva de las FDI contra la Franja de Gaza, los soldados israelíes han publicado en redes sociales imágenes en las que se les ve destrozando y vandalizando alegremente instalaciones civiles y haciendo comentarios despectivos sobre los palestinos. pic.twitter.com/7D9iigT8C3 — Sepa Más (@Sepa_mass) February 8, 2024

Entre los clips más virales figura un 'remix' publicado en noviembre del año pasado por un reservista israelí, que también es DJ, llamado 'Shtayim, Shalosh, Sha-ger' ('Dos, Tres, Lanzamiento', en hebreo). En el video, militares bailan ante la cámara y, cuando se oye la palabra "Lanzamiento", se muestra un edificio explotando.

En las redes sociales circulan numerosos videos que muestran cómo, violando las leyes de la guerra, los soldados israelíes borran gradualmente de la faz de la tierra los barrios residenciales del enclave palestino y hacen burlas de los civiles pic.twitter.com/EeYLM9cAoa — Sepa Más (@Sepa_mass) February 8, 2024

Violación de las leyes de la guerra

Tales imágenes han provocado una gran indignación entre los internautas. Expertos en derechos humanos también expresan su preocupación por estos actos, subrayando que las normas internacionales de la guerra exigen una clara necesidad militar para destruir propiedades civiles, mientras que los expertos jurídicos señalan que se trata de una violación de los Convenios de Ginebra.

Algunos de los videos de este tipo también fueron utilizados por Sudáfrica en su demanda presentada a finales del año pasado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que acusaba a Tel Aviv de crímenes de genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.

El NYT señala que algunas de las grabaciones violan las normas de las FDI, que prohíben compartir contenidos que puedan "afectar a la imagen de las FDI y su percepción pública", o que muestren comportamientos "perjudiciales para la dignidad humana". "El comportamiento de los soldados que se ve en las imágenes es deplorable y no cumple las órdenes del Ejército", comentó las publicaciones el Ejército del país hebreo, añadiendo que se están investigando las "circunstancias".

Por su parte, al comentar la destrucción de instalaciones civiles, el portavoz del Ejército, Nir Dinar, dijo al medio que las tropas israelíes actúan basándose en la "necesidad operativa" y siguen las leyes de la guerra. Aseguró que las viviendas derribadas son "edificios que suponen una amenaza para las fuerzas que operan o son un objetivo militar de algún tipo".