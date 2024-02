López Obrador explica por qué el Congreso de EE.UU. rechazó la propuesta migratoria de Biden

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó este jueves a la decisión del Congreso de los EE.UU. de rechazar el acuerdo de seguridad fronteriza que propuso el mandatario de ese país, Joe Biden, para abordar el tema migratorio.

"La rechazaron porque quieren tener la bandera antimigrante en lo alto y si hay algún acuerdo, pues ya no pueden utilizar como bandera el tema migratorio, eso es todo", explicó López Obrador en su acostumbrada rueda de prensa matutina.

El mandatario mexicano agregó que como en este momento EE.UU. está en temporada electoral, utilizan temas conflictivos como el de la migración, "para sacar raja (ganancia) en lo electoral" y conseguir sus propósitos "politiqueros".

🗣️ #LaMañanera || Luego de que el Senado de EU rechazó la reforma migratoria de @POTUS, López Obrador consideró que los republicanos la rechazaron porque quieren seguir teniendo “la bandera antimigrante” durante la campaña electoral de este año. pic.twitter.com/EO0iQZOJ1s — IMER Noticias (@IMER_Noticias) February 8, 2024

López Obrador tildó el rechazo de la propuesta de Biden en el Congreso por parte del bloque de los republicanos como algo "surrealista", porque a su juicio, ese proyecto de ley significaba "la reforma más enérgica de los demócratas", en la que incluso se planteó la idea de cerrar la frontera, una idea que se ajusta a lo que piensan los republicanos.

Entonces, indicó López Obrador, cómo podría explicarse que los republicanos rechazaran el acuerdo y añadió que lo hacen porque lo que buscan es apropiarse de la polémica que genera el tema migratorio y de los votos que podrían conseguir como "parte del tejemaneje de la política en tiempos electorales".

El presidente instó a sus connacionales a no preocuparse cuando en EE.UU. se aborden estos temas, porque su gobierno no permitirá abusos y estará pendiente a cualquier eventualidad que pueda afectar a los mexicanos.

"México no es piñata de nadie", agregó.

Regularizar a los migrantes

Entre tanto, López Obrador indicó que lo que preocupa actualmente a su gobierno es la precaria situación de los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, que llevan más de cinco años en EE.UU. "viviendo y trabajando honradamente" y todavía no han podido regularizarse.

El mandatario agregó que si algún grupo político en EE.UU. se compromete a regularizar a los migrantes "que trabajan honradamente" y que aportan mucho al desarrollo de la economía estadounidense, su gobierno los apoyará, porque es "injusto" que con todo lo que aportan a ese país aún no se les reconozcan sus derechos.

"El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo de los mexicanos y de los hispanos, porque no solo es regularizar la situación de los mexicanos, hay otras nacionalidades en EE.UU. desde hace mucho tiempo. A ver qué partido se anima y no solo de palabra, porque ya han habido ocasiones que se comprometen que van a regularizar a los migrantes y pasa la elección y luego no ocurre", dijo.

López Obrador recalcó que para resolver el problema migratorio, lo primordial es atender a las personas pobres de la región. "Nos hemos cansado de decirles que tienen que atender a los pueblos pobres de América Latina y el Caribe, para que la gente no se vea obligada a abandonar sus comunidades y a sus familias".

"Si destinaran 20.000 millones de dólares al año para el desarrollo de países de Centroamérica, el Caribe, de América Latina, se reduciría considerablemente el flujo migratorio, porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad", añadió.

En cambio, dijo el mandatario, EE.UU. sí tiene dinero y lo aprueba el Congreso para guerras en el extranjero y para la compra de armas, con cifras superiores a los 20.000 millones de dólares que propone destinar al desarrollo de los países de la región.

