EE.UU. reprende a Israel por matar a demasiados civiles en Gaza

"La inmensa mayoría de la población de Gaza no tuvo nada que ver con los ataques del 7 de octubre", declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

Israel no puede utilizar su guerra contra Hamás como "licencia para deshumanizar a otros", declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en una dura reprimenda al país hebreo por el número de víctimas civiles en Gaza.

"Los israelíes fueron deshumanizados de la manera más horrible el 7 de octubre", comentó Blinken este miércoles en una rueda de prensa en Tel Aviv. "Los rehenes han sido deshumanizados todos los días desde entonces. Pero eso no puede ser una licencia para deshumanizar a otros", señaló.

Aunque la Casa Blanca no ha ocultado su descontento con Israel por las víctimas civiles en su ofensiva en la Franja de Gaza, la última crítica de Washington ha sido la más dura hasta la fecha, recoge The Times of Israel.

"La inmensa mayoría de la población de Gaza no tuvo nada que ver con los ataques del 7 de octubre", prosiguió el diplomático estadounidense. "Las familias de Gaza, cuya supervivencia depende de las entregas de ayuda de Israel, son como nuestras familias. Son madres y padres, hijos e hijas, que quieren ganarse la vida decentemente, enviar a sus hijos a la escuela, tener una vida normal. [...] Y no podemos, no debemos perder eso de vista", añadió.

Asimismo, Blinken insistió en que EE.UU. sigue presionando a Israel para que "refuerce la protección de los civiles", pero advirtió que el número de víctimas civiles diarias, causadas por las operaciones militares israelíes, "sigue siendo demasiado elevado".

El número total de víctimas de la agresión israelí superó los 27.300 muertos y más de 66.600 heridos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que 17.000 niños no están acompañados o han sido separados de sus familias, y casi todos los menores necesitarían apoyo en salud mental.