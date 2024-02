WP: El nuevo jefe militar de Ucrania podría desatar una "reacción violenta" entre los soldados

El reemplazo de Valery Zaluzhny del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania por Alexánder Syrsky forma parte de "una arriesgada reorganización del liderazgo que probablemente será impopular entre las tropas, desgastadas por casi dos años de guerra", según publicó este jueves The Washington Post.

De acuerdo con el medio, es posible que la decisión del presidente Vladímir Zelenski de nombrar a Syrski como nuevo jefe militar del país provoque "una reacción violenta" entre los combatientes ucranianos.

"Entre los soldados rasos, Syrsky es especialmente desagradable, considerado por muchos como un comandante al estilo soviético" que mantuvo a las tropas "bajo fuego durante demasiado tiempo" durante la fallida defensa de la ciudad de Artiómovsk, conocida en Ucrania como Bajmut, tomada por las fuerzas rusas en mayo del año pasado.

"Miles de soldados ucranianos murieron y muchos más resultaron heridos defendiendo la ciudad, que tenía un valor estratégico limitado", destaca el periódico, señalando que Syrsky ha sido apodado como "el carnicero" entre algunas de sus tropas. "Solo sé lo que he oído de mis subordinados", declaró un oficial militar de alto rango que habló bajo la condición de anonimato. "El 100 % de ellos no lo respetan, porque no creen que él cuente las vidas de los soldados", manifestó.

Asimismo, las fuerzas ucranianas que actualmente se encuentran en el campo de batalla desconfían de Syrsky por ser una persona "muy cercana y leal" a Zelesnki, así como al jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andréi Yermak. "En un par de meses, probablemente habrá algunos intentos de realizar acciones de asalto o algo así, porque Syrsky seguirá a Zelenski. Y Zelenski quiere grandes victorias", vaticinó un militar que actualmente lucha en el este de Ucrania.

"Creo que habrá más ataques irreflexivos", reiteró. "Y aferrarse a territorios que no deberían conservarse. Por ejemplo, en Bajmut, en lugar de crear una defensa normal, algunas estructuras de fortificación, trincheras, simplemente metieron a la gente en la picadora de carne para detener los ataques", criticó esta fuente.

Sus palabras fueron apoyadas por otro comandante que cree que "los soldados ucranianos estarán en peor situación como resultado del cambio". "Porque va a cumplir con todas las exigencias políticas al tomar decisiones militares", auguró.