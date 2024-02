"¿Quién voló el Nord Stream? Ustedes, por supuesto": Putin durante su entrevista con Tucker Carlson

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha señalado la implicación de Washington en la explosión de los gasoductos Nord Stream durante su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

"¿Quién voló el Nord Stream?", preguntó el comunicador estadounidense al mandatario. "Ustedes, por supuesto", no dudó en responder Putin. "Yo ese día estaba ocupado. Yo no volé el Nord Stream", bromeó Carlson. "Usted personalmente puede tener una coartada, pero la CIA tal coartada no la tiene", contestó el presidente ruso.

"No voy a entrar en detalles, pero en estos casos siempre se dice: busca al que esté interesado. Pero, en este caso, debemos buscar no solo a alguien que esté interesado, sino también a alguien que pueda hacerlo. Porque puede que haya muchos interesados, pero no todos pueden llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión. Estos dos componentes deben estar conectados: quién está interesado y quién puede [hacerlo]", declaró el presidente ruso.

Al responder sobre por qué Rusia no quiere presentar sus pruebas recopiladas por sus servicios secretos sobre el sabotaje en los gasoductos y "ganar en esta guerra de propaganda", Putin indicó que es "muy difícil" vencer en esa batalla a EE.UU. debido a que Washington "controla todos los medios de comunicación del mundo y muchos europeos".

"Los beneficiarios finales de los mayores medios europeos son las fundaciones estadounidenses", afirmó el mandatario, haciendo hincapié en que Moscú puede simplemente exponer sus "fuentes de información, pero no lograr resultados". "Todo el mundo ya tiene claro lo que pasó, e incluso los analistas estadounidenses hablan directamente de ello", manifestó.

El silencio de Alemania

Asimismo, Carlson le preguntó a Putin sobre el silencio de Alemania acerca de la implicación de la OTAN en la explosión de los gasoductos, pese a haber sufrido un golpe en su economía como consecuencia del sabotaje. De acuerdo con el presidente, las actuales autoridades alemanas "no se guían por los intereses nacionales, sino por los intereses del Occidente colectivo; de lo contrario, es difícil explicar la lógica de sus acciones o inacción".

"Después de todo, no se trata solo del Nord Stream 1 que explotó", dijo Putin, agregando que una de las tuberías del Nord Stream 2, que resultó dañado, podría seguir suministrando gas a Europa. Sin embargo, Alemania no da luz verde para hacerlo, a pesar de la disposición de Moscú.

"Hay otra ruta a través de Polonia, se llama Yamal – Europa", a través de la cual también se puede transportar el suministro, expuso Putin. "Polonia lo cerró, pero Polonia se está aprovechando de los alemanes, recibiendo dinero de fondos paneuropeos, y el principal donante de estos fondos paneuropeos es Alemania. Alemania alimenta a Polonia hasta cierto punto. Pero aquellos van y cierran la ruta hacia a Alemania. ¿Para qué? No entiendo", explicó.

"Ucrania, a la que los alemanes suministran armas y dan dinero. El segundo patrocinador, después de Estados Unidos, en términos de asistencia financiera a Ucrania, es Alemania. Por el territorio de Ucrania pasan dos rutas de gas. Van y cierran simplemente una ruta los ucranianos. Abran la segunda ruta y reciban gas desde Rusia. Pero no la abren", continuó el presidente.

El líder ruso afirmó que los alemanes podrían solicitar a los ucranianos el permiso para el flujo de gas ruso hacia su territorio. "'Compramos gas licuado en Europa a precios exorbitantes, lo que reduce a cero el nivel de nuestra competitividad y de la economía en su conjunto. ¿Quieren que le demos dinero? Déjenos existir con normalidad, que nuestra economía gane dinero, desde allí les damos dinero'' No, no hacen eso. ¿Por qué? Pregúnteles", concluyó Putin. "La gente allí es muy incompetente", afirmó.