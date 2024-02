Putin a Carlson: "Los países de la OTAN tratan de asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha destacado durante su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson que los países miembros de la OTAN "intentan asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria" a la hora de hablar sobre la posibilidad de un conflicto nuclear.

"Esto es un hecho evidente. Y la gente pensante, no la gente común, sino la gente pensante, los analistas, los involucrados en la política real, simplemente la gente inteligente, entiende perfectamente que esto es un 'fake'. Se está inflando la amenaza rusa", explicó el mandatario.

Al mismo tiempo, el líder ruso enfatizó que Moscú no tiene absolutamente "ningún interés" en atacar a Polonia o Letonia, en respuesta a una pregunta de Carlson sobre un hipotético escenario que pudiera obligar a Rusia a enviar sus tropas a esos países. "Solo en un caso: si hay un ataque a Rusia desde Polonia. ¿Por qué? Porque no tenemos intereses ni en Polonia ni en Letonia, en ninguna parte. ¿Para qué necesitamos esto? Simplemente no tenemos ningún interés. Solo amenazas", precisó.

Al mismo tiempo, Putin reiteró que las afirmaciones de que Rusia tiene algún reclamo territorial en el continente europeo están "absolutamente" fuera de lugar. "No es necesario ser ningún tipo de analista: es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global. Y una guerra global llevará a toda la humanidad al borde de la destrucción. Es obvio".

"Por supuesto, existen medios de disuasión. Siempre nos usaron para asustar a todos: mañana Rusia lanzará armas nucleares tácticas, mañana lanzará esto, no, pasado mañana. ¿Y qué? Esto son solo historias de terror para la gente corriente, con el fin de extraer dinero adicional de los contribuyentes estadounidenses y europeos en la confrontación con Rusia en el teatro de las operaciones militares de Ucrania. El objetivo es debilitar a Rusia tanto como sea posible", dijo el presidente.

¿Un acuerdo con Rusia?

Putin también destacó que los comentarios de ciertos funcionarios estadounidenses de que sus soldados se verán obligados a luchar en Ucrania si se detiene la financiación de Kiev es "una provocación, es más, una provocación barata".

"No entiendo por qué los soldados estadounidenses tienen que luchar en Ucrania. Allí hay mercenarios de Estados Unidos. La mayoría de los mercenarios son de Polonia, en segundo lugar están los mercenarios de Estados Unidos, en tercer lugar están los de Georgia. Si alguien desea enviar tropas regulares, esto ciertamente pondrá a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Es obvio", señaló.

"¿Estados Unidos necesita esto? ¿Para qué? ¡A miles de kilómetros de su territorio nacional! ¿No tienen nada que hacer? Hay muchos problemas en la frontera, problemas con la migración, problemas con la deuda nacional: más de 33 billones de dólares. ¿No hay nada que hacer, hay que luchar en Ucrania?".

"¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? ¿Llegar a un acuerdo, entendiendo ya la situación que se desarrolla hoy en día, entendiendo que Rusia luchará por sus intereses hasta el final y, entendiendo esto, volver realmente al sentido común, comenzar a respetar a nuestro país, sus intereses y buscar algunas soluciones? Me parece que esto es mucho más inteligente y racional", concluyó.