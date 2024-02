Biden se refiere al presidente egipcio El-Sisi como el "presidente de México"

La memoria del presidente de EE.UU., Joe Biden, ha vuelto a fallar. Esta vez se refirió a su homólogo egipcio, Abdelfatah el-Sisi, como el "presidente de México" durante un discurso no anunciado este jueves.

"La respuesta en la Franja de Gaza ha sido exagerada. Creo que, como ustedes saben, inicialmente el presidente de México, El-Sisi, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario. Hablé con él, lo convencí de abrirla", comentó el mandatario.

Momentos antes de su desliz Biden estaba arremetiendo contra un informe que criticaba su gestión de información clasificada por plantear dudas sobre su agudeza mental y su edad. "Tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor y sé lo que hago. He sido presidente y he vuelto a poner a este país en pie. No necesito su recomendación", aseveró.

Más información, en breve.