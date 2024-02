Meta elimina las cuentas de Facebook e Instagram del líder supremo de Irán

Un portavoz del conglomerado tecnológico estadounidense Meta* declaró este jueves a AFP que decidieron eliminar las cuentas tanto de Facebook como de Instagram pertenecientes al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, debido a que violaban su política de contenidos que se pueden publicar en ambas redes sociales.

"Hemos eliminado estas cuentas por violar repetidamente nuestra política sobre organizaciones e individuos peligrosos", indicó el vocero, quien no especificó las publicaciones concretas que ocasionaron que las cuentas de Jameneí entraran en conflicto con dicha política.

Sin embargo, AFP comentó que Jameneí ha empleado estas redes para lanzar mensajes de apoyo al ataque que perpetró el brazo armado del movimiento palestino Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre. También mencionó que Jameneí ha manifestado su respaldo a las medidas de los palestinos en la Franja de Gaza contra los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), así como las agresiones de los hutíes yemeníes a las embarcaciones en el mar Rojo.

De acuerdo con la política de Meta, no se permitirá que "organizaciones o individuos que proclamen una misión violenta o participen en violencia tengan presencia" en sus plataformas. Al mismo tiempo, sostiene que "eliminará la glorificación, el apoyo y la representación de diversas organizaciones e individuos peligrosos".

En 2019, las cuentas de Instagram de Alí Hoseiní Jameneí fueron suspendidas, aunque posteriormente fueron restablecidas. Por otro lado, Meta se vio envuelta en una polémica el año pasado, al permitir que se publicaran mensajes deseándole la muerte al supremo líder iraní, tras las protestas antigubernamentales por la muerte de Mahsa Amini mientras estaba bajo custodia de la llamada 'Policía de la moralidad'.

Antes de que Meta hiciera valer su política de contenidos, la cuenta de Instagram en persa de Jameneí tenía más de 5,1 millones de seguidores, mientras que su cuenta en inglés tenía más de 204.000. No obstante, The Times of Israel detalló que actualmente las cuatro cuentas de Jameneí en la red social X siguen activas.

*Calificada en Rusia como organización extremista, cuyas redes sociales están prohibidas en su territorio.