Putin: "Le dije a Biden: 'Están cometiendo un error de escala histórica al apoyar todo lo que está sucediendo en Ucrania'"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha revelado cuál fue la advertencia que le hizo a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en su última conversación, que tuvo lugar antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania en 2022.

Durante su entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, el mandatario comentó que, aunque no recuerda exactamente cuándo fue la última vez que habló con Biden, no olvida cuál fue el tema de conversación.

"No recuerdo cuándo hablé con él. No me acuerdo, se puede buscar", dijo Putin, a lo que su interlocutor, sorprendido, le preguntó por qué. "¿Por qué debería acordarme de todo? Tengo mis propios asuntos. Tenemos asuntos de política interior", contestó el presidente ruso.

"Cuando hablé con él, fue antes de la operación militar especial, por supuesto, y le dije entonces: 'Creo que están cometiendo un enorme error de escala histórica al apoyar todo lo que está ocurriendo allí, en Ucrania, al apartar a Rusia'", recordó Putin, añadiendo que reiteró su advertencia varias veces.

Aunque Carlson insistió en saber la respuesta del líder estadounidense, Putin le instó a preguntarle a Biden personalmente. "Pregúntele a él, por favor. Es fácil para usted. Usted es ciudadano de Estados Unidos, vaya y pregúntele. Es inapropiado que yo comente nuestra conversación", indicó.