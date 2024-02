Apodado de "carnicero" y con padres en Rusia: ¿quién es el nuevo jefe de las FF.AA. de Ucrania?

Este jueves, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, anunció la renovación de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Ucrania, nombrando como su nuevo jefe al coronel general Alexánder Syrski.

¿Qué se sabe sobre el militar al que el propio Zelenski ha caracterizado como el "comandante más experimentado" de Ucrania?

Nacimiento e inicio de la carrera militar

Syrski, de 58 años, nació el 26 de julio de 1965 en la URSS, en el territorio de la provincia rusa de Vladímir. Se trasladó a Ucrania en la década de 1980. Se informó que sus padres y el hermano siguen viviendo en Rusia.

Se formó en la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Moscú, tras lo que fue destinado a la RSS de Ucrania y en 1986 comenzó a servir como comandante de un pelotón de infantería motorizado. También se graduó con honores en la Academia de las Fuerzas Armadas de Ucrania y posteriormente con medalla de oro en la Academia Nacional de Defensa de Ucrania.

En 2007, Syrski fue nombrado primer comandante adjunto del Mando Operativo Conjunto de las FF.AA. y en 2013 se convirtió en el primer jefe adjunto del Centro de Mando Principal. Además, supervisó la cooperación del Ejército ucraniano con la OTAN, en particular, representó a Kiev en las negociaciones sobre la adaptación de las tropas ucranianas a las normas del bloque militar.

Participación en la guerra en Donbass

En el verano del 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania, Kiev anunció el inicio de la llamada operación antiterrorista (ATO) en Donbass. A principios de 2015, Syrski asumió el cargo del primer jefe adjunto de la ATO y participó en las batallas por la ciudad de Debáltsevo. Aunque la urbe fue tomada por las fuerzas de las repúblicas populares de Donbass, Syrski fue condecorado con la Orden de Bogdán Jmelnítski, una condecoración estatal de Ucrania otorgada por méritos especiales en defensa de la soberanía estatal y la integridad territorial, por la retirada de las fuerzas de Kiev de la ciudad prácticamente rodeada.

Posteriormente, en 2016, encabezó el Estado Mayor Operativo Conjunto de las Fuerzas Armadas, y un año después se convirtió en comandante de la ATO, que en 2018 pasó a ser una operación de fuerzas conjuntas.

A partir de 2019, fue comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, y al comienzo del conflicto en febrero de 2022 dirigió la creación de la defensa de Kiev y posteriormente las operaciones ucranianas de otoño de 2022 en la región de Járkov. También estuvo al mando de las tropas ucranianas en la estratégica ciudad de Artiómovsk (conocida como Bajmut en Ucrania), en Donbass, liberada por las tropas rusas en mayo del año pasado.

"Carnicero"

Mientras tanto, los medios ucranianos y occidentales señalaron que el nuevo jefe de las FF.AA. es bastante impopular entre los militares. Así, según The Washington Post, "entre los soldados rasos, Syrski es especialmente desagradable, considerado por muchos como un comandante al estilo soviético" que mantuvo a las tropas "bajo fuego durante demasiado tiempo" durante la fallida defensa de Artiómovsk. "El 100 % de ellos no lo respetan, porque no creen que él cuente las vidas de los soldados", dijo al medio un oficial militar de alto rango.

Además, según los militares que hablaron con Politico, las tropas ucranianas han dado a Syrski el apodo de "Carnicero", así como el "General200", por su elevado número de bajas en el campo de batalla.

Cabe señalar que, a finales de 2022, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra Syrski en virtud de la primera parte del Artículo 356 del Código Penal ruso (uso de medios y métodos de guerra prohibidos) por obstaculizar la evacuación de civiles de la ciudad de Mariúpol, en la República Popular de Donetsk. En mayo de 2023, el Ministerio del Interior ruso lo incluyo en la lista de personas buscadas.