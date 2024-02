Más de 20 detenidos y planes para tomar Madrid: España afronta el cuarto día de protestas de agricultores

Este viernes, España vive la cuarta jornada de protestas de los agricultores, que comenzaron el 6 de febrero, saliendo a las calles y carreteras con sus tractores, colapsando diferentes vías y concentrándose en numerosas ciudades.

Durante esta mañana caravanas de tractores tienen la intención de colapsar el centro de la ciudad vasca de Bilbao, mientras que la Plataforma 6F, que ha liderado muchas de las protestas de estos días, ha hecho un llamamiento a tomar Madrid a partir de la próxima medianoche.

A última hora de la tarde de este jueves las protestas del sector agrario ya se habían saldado con 20 detenidos, según el registro del Ministerio del Interior. Además, había 5.264 manifestantes identificados para ser sancionados y alrededor de 1.900 denuncias administrativas, recoge eldiario.es.

Marlaska, sobre las protestas de los agricultores: "Todos los ciudadanos, en este caso el sector primario, tiene derecho a manifestarse, pero el resto de la sociedad tiene derecho a vivir su día a día. En eso están las FCSE, en garantizar ese derecho". #LHFernandoGrandeMarlaskapic.twitter.com/6hBK5Aeemr — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 9, 2024

Las sanciones se han producido en aquellos cortes viarios de manifestaciones y concentraciones que no habían sido comunicadas, como establece la normativa española. Así han sido la mayoría de las acciones coordinadas por la Plataforma F6, en confrontación con las convocadas por las tres grandes asociaciones del sector, que comenzaron este jueves, y sí han seguido los cauces legales.

Paralizar Madrid

Uno de los objetivos declarados de la Plataforma F6 es paralizar Madrid, según recogen diversos medios como El Independiente, aspirando a reunir 50.000 vehículos en la capital entre camiones de transportistas y tractores.

Así, se planea unir las protestas dispersas por toda la geografía española en la capital para dar una mayor visibilidad a la parte de las protestas convocadas al margen de las grandes asociaciones representativas del sector: la patronal de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa), que son quienes mantienen la interlocución con el Gobierno de España.

600 cortes de vías

Desde que arrancaron las movilizaciones el pasado martes se han producido casi 600 cortes de vías repartidos por todo el país, por lo que las fuerzas del orden están empleando alrededor de 7.000 agentes diarios para tratar de controlar las protestas, según las fuentes de El País.

Además, los enfrentamientos puntuales entre fuerzas del orden y manifestantes han dejado un saldo de nueve guardias civiles heridos, así como otras seis personas heridas en accidentes relacionados con las protestas.

🇪🇸🚜 Tractores saliendo de buena mañana en la A42 para un día más de protestas. #tractorada#TractoradaNacionalpic.twitter.com/Edto84f69w — Alt Right España (@ModoAlt) February 9, 2024

Si bien parece que la intensidad de las protestas se ha ido reduciendo con el paso de los días, siguen produciéndose incidentes, como el ocurrido el jueves en Lebrija, en la provincia de Sevilla, donde alrededor de 30 manifestantes han colocado obstáculos sobre la autopista AP-4 y han volcado la carga de un camión de hortalizas proveniente de Marruecos.

🇪🇸🚜 tractores entrando en Oviedo Capital y siendo aplaudidos por agricultores y ciudadanos. El campo se defiende. #tractoradapic.twitter.com/jT7c55cQ3z — Presa canario- Luis Suárez 🇮🇨 🇪🇦 (@luissuarezherna) February 9, 2024

En la jornada de hoy en Pamplona hay tractores aparcados en el centro de la ciudad, con las entradas y salidas de la capital navarra colapsadas. En Zaragoza, la quinta ciudad más poblada del país, los agentes de las fuerzas del orden han impedido que los tractores entraran en la urbe.

En Toledo, a apenas una hora de Madrid, un centenar de tractores han entrado en la ciudad para dirigirse a protestar frente a la Delegación del Gobierno, en pleno centro histórico, y en Ciudad Real los agricultores han ralentizado el tráfico en su circunvalación.

Las tractoradas y movilizaciones similares están trascurriendo también en otras muchas ciudades y municipios, como en Oviedo, en Asturias; Antequera, en Málaga; Logroño, Zamora, y otros muchos puntos diseminados por el país.

Momentos de tensión

A lo largo de estas jornadas se han vivido diferentes momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Así pasó en Zafra, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se produjeron cargas puntuales en la autovía A-66, que dejaron a un guardia civil herido por el lanzamiento de una piedra.

¿TERRORISMO, SEÑOR GARCÍA CASTELLÓN?Ya le digo yo que noAtentado a la autoridad en virtud del artículo 550 del Código Penal sí. Sin dudaPronta recuperación al Guardia Civil herido pic.twitter.com/ZWBAJnKDpP — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) February 8, 2024

Otro de los puntos calientes se vivió en la provincia andaluza de Granada, donde al menos seis personas fueron arrestadas en la concentración junto a la carretera A-92, cuando los agricultores intentaban llevar la tractorada a toda la circunvalación de la capital granadina. Los agricultores habrían intentado agredir a agentes de la Guardia Civil durante unos enfrentamientos.

También se vivió un momento muy polémico en Pamplona, cuando una decena de tractores se movilizaron hasta la residencia privada de la presidenta de Navarra, María Chivite (PSOE), donde permanecieron durante varias horas.

Este hecho motivó la denuncia de diversas personalidades políticas, como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que esta mañana afirmaba que "el entorno familiar de un político nunca debe verse afectado".

Próximas movilizaciones

Entre las movilizaciones planeadas para los próximos días, preocupa especialmente lo que concierne a la celebración de los Premios Goya el sábado en la ciudad de Valladolid, en el interior del país. Se teme que un sector de los agricultores aproveche la cita más importante del cine español para que les sirva de altavoz de sus reivindicaciones.

También el sábado se espera una jornada acalorada, debido a que, de nuevo a través de convocatorias no comunicadas, los agricultores están llamados a movilizarse en Madrid hasta el Congreso de los Diputados, hasta la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la céntrica calle Ferraz y hasta el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno.

Grande-Marlaska ya ha advertido de que no permitirá que la tractorada llegue a Ferraz y ha recordado que la violencia está al margen del ejercicio democrático del derecho a la protesta. Además, ha apuntado que no le consta ningún tipo de comunicación, por lo que esa marcha no estaría permitida, según ha asegurado esta mañana en una entrevista en la televisión pública.

Las grandes reivindicaciones

Las grandes reivindicaciones del campo español se dividen en tres frentes. Por un lado, se exige la simplificación de la burocracia para acceder a las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

En segundo lugar, exigen la suspensión de los acuerdos de libre comercio que se negocian con terceros, como el Mercosur, así como otros que se encuentran en vigor. Alegan que compiten en desigualdad de condiciones y que se trata de una competencia desleal, al tener que cumplir mayores exigencias fitosanitarias que los productos que llegan desde el exterior.

Por último, las protestas también se han centrado en contra de las políticas medioambientales y de protección animal de la Unión Europea, así como en el reclamo de nuevas ayudas para paliar los efectos del cambio climático, fundamentalmente de la sequía.