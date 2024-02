Bolsonaro pidió a sus ministros "actuar" para no convertir a Brasil en una "gran guerrilla" (VIDEO)

A GloboNews exibe partes do vídeo da reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com ministros em que discutem, segundo a Polícia Federal, uma dinâmica golpista. A gravação está com a PF e é o registro de um encontro no Palácio da Alvorada no dia 5 de julho de 2022. A gravação estava… pic.twitter.com/2TpSajfdHf