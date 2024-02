Las reacciones globales que desata la entrevista de Tucker Carlson a Vladímir Putin

La entrevista de Tucker Carlson a Vladímir Putin, que fue emitida este jueves, generó una gran variedad de reacciones. En el marco de la conversación, el mandatario ruso y el periodista estadounidense abordaron una amplia gama de temas, como el conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN y la explosión de los gasoductos Nord Stream.

Menos de 24 horas después de la publicación, la entrevista ya había acumulado más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma X.

🇷🇺 Putin a Carlson: “Fue Estados Unidos quien abrió la caja de Pandora”Putin sobre las relaciones con EE.UU. en la entrevista de Carlson: “Cuando Yeltsin se pronunció a favor de Yugoslavia, EE.UU., violando el derecho internacional, comenzó el bombardeo de Belgrado”. pic.twitter.com/2zSZZ7dH5R — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

Reacción de políticos

La vocera de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Nabila Massrali, afirmó que la Comisión Europea no vio "nada nuevo en la entrevista". Según sus palabras, Putin "repitió todas las mentiras, distorsiones y manipulaciones y mostró un fuerte grado de hostilidad hacia Occidente".

El vicepresidente del Parlamento de Eslovaquia, Lubos Blaha, destacó que "la histeria de los liberales occidentales por esta entrevista no hace más que confirmar hasta qué punto el liberalismo moderno odia la libertad y el debate equilibrado: tienen el cerebro completamente nublado por su propia propaganda". "Esta es la convulsión mental en la que se encontraba Occidente durante la época nazi en Alemania, cuando cualquier otra opinión estaba prohibida. El objetivo era uno y solo uno. Destruir Rusia. Como hoy en día", reiteró a través de su canal en Telegram.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, sostuvo que las declaraciones de Putin sobre la expansión de la OTAN como una de las causas del conflicto ucraniano son "claramente ridículas". Por su parte, David Kurten, líder del partido británico Heritage, expresó que parecería que esta será "la entrevista más vista del año, si no de la década". El presidente ruso "era muy minucioso y estaba haciendo algo que no se ve muy a menudo en los medios de comunicación occidentales, que alguien esté dispuesto a sentarse durante dos horas y explicar las cosas muy a fondo", dijo.

Mientras tanto, el presidente del partido francés Patriotas, Florian Philippot, aseveró que "hay mucho en la entrevista de Tucker Carlson con Putin y muchos en Occidente, por primera vez, escucharán un lado diferente de la historia".

Comentario de Rusia

Algunos medios de comunicación estadounidenses se niegan a publicar la entrevista de Putin con Carlson por razones políticas y corporativas internas, así como por ciertos "celos profesionales". Sin embargo, el interés por la entrevista es innegable y los medios extranjeros la están analizando con detenimiento, declaró este viernes a los periodistas el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

El vocero atribuyó este comportamiento a una grave división en los medios de comunicación estadounidenses, así como a la falta de voluntad para aceptar que Carlson haya entrevistado al presidente ruso. "Están divididos muy estrictamente según el criterio de apoyo a un partido u otro, a uno de los dos", explicó. "Así que, por supuesto, una cierta dosis de celos profesionales está presente".

No obstante, el funcionario confía en que, con el tiempo, se haga un "análisis muy profundo" de esta entrevista, que ha generado mucho interés en todo el mundo. En este sentido, señaló que en los últimos días el Kremlin ha recibido "varias decenas" de solicitudes de entrevista con el presidente por parte de medios de comunicación extranjeros. "Entre ellos están los medios de comunicación de EE.UU., Francia, Italia, Austria, Australia. De muchos países del mundo, de los principales medios de comunicación", reveló.

🇷🇺 Putin explica cómo encontrar a culpables del atentado al Nord StreamDurante su entrevista con el periodista Tucker Carlson, Vladímir Putin explicó cómo es posible encontrar a los culpables del atentado contra el gasoducto Nord stream. pic.twitter.com/lRYX543CIo — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

"Agradecemos a estos medios extranjeros su interés por nuestro presidente. Por razones obvias ya no es posible hacerlo ahora, pero tendremos en cuenta todas estas peticiones para el futuro", señaló el portavoz.

Reacción de medios

Las noticias sobre la conversación aparecieron en las portadas de numerosos medios occidentales. Varias publicaciones destacaron que se trata de la primera entrevista de Putin con medios occidentales desde el inicio del operativo militar en Ucrania.

Muchos medios recogieron las declaraciones de Putin sobre la historia de la formación de Rusia y Ucrania, sobre los objetivos y las causas del operativo militar ruso en Ucrania y la disposición a negociar una solución pacífica, así como el llamamiento a poner fin al suministro de armas a Kiev y la ausencia de intención de atacar a Polonia.

The New York Times escribió que "Putin fue más directo de lo habitual sobre cómo ve el final de su invasión a Ucrania: no con una victoria militar, sino mediante un acuerdo con Occidente". De acuerdo con su artículo, el mandatario ruso "trató de señalar que Moscú y Washington pueden encontrar un terreno común".

El texto del diario indicó que la conversación "puso de relieve su confianza táctica [de Putin] mientras sus adversarios se enfrentan a un momento vulnerable", señalando que Ucrania enfrenta problemas en el campo de batalla, la decisión sobre la ayuda militar a Kiev está estancada en el Congreso de EE.UU. y "los políticos afines al Kremlin están ascendiendo a ambos lados del Atlántico".

🇷🇺 Putin discute la seguridad europea con Tucker Carlson''Si la OTAN se expande, todo será igual que en la Guerra Fría'': Vladímir Putin en la entrevista a Tucker Carlson dice que el político alemán Egon Bahr tenía razón, pero nadie le hizo caso. pic.twitter.com/59DrUItkjD — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

Mientras tanto, The Washington Post se refirió en su artículo a analistas, de acuerdo con los cuales "la decisión de Putin de hablar con Carlson se basó en parte en su simpatía percibida […] y la oportunidad de apelar a más [simpatizantes del eslogan Make America Great Again] MAGA del Partido Republicano durante un año electoral". "Eso podría impulsar las posibilidades de reelección de Donald Trump y persuadir a los republicanos para que sigan bloqueando la ayuda militar estadounidense a Ucrania", sostuvo.

AFP opinó que Carlson "hizo pocas preguntas difíciles y escuchó mucho". AP, por su parte, sostuvo que Putin se mostró "confiado y tranquilo" e hizo "de vez en cuando amistosos reproches a Carlson, que parecía desconcertado por la lección de historia e intentaba interponer preguntas".

De acuerdo con Politico, el mandatario ruso "aprovechó la ocasión para sembrar la duda sobre la ayuda estadounidense a Ucrania y el sistema político de EE.UU.". "Al conceder una entrevista a Carlson, Putin obtuvo acceso sin restricciones a una gran audiencia estadounidense antes de las elecciones presidenciales de EE.UU. de este año", escribió.

"La entrevista dio a Putin la oportunidad de reforzar su posición doméstica y demostrar que aún puede hacerse oír en Occidente", afirmó The Wall Street Journal.

Para de Global Times, que cita a analistas, la conversación de Putin y Carlson "ayudará al público a formarse una opinión más equilibrada y justa sobre Rusia".