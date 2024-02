FT: Las tropas ucranianas sufren un déficit "crítico" de munición en el frente

Las tropas ucranianas se enfrentan a un déficit "crítico" de munición de artillería debido a la interrupción de los suministros estadounidenses y a la incapacidad de la UE para alcanzar sus propios objetivos de producción de armas, reveló este viernes Financial Times citando a varios funcionarios occidentales.

Las unidades de primera línea ucranianas han recurrido al racionamiento de munición, disparando solo alrededor de un tercio del número de rondas que necesitan cada día para mantener su posición. "Es una situación desesperada en el frente para los ucranianos, mucho peor de lo que dicen", comentó un alto diplomático de la OTAN.

Del mismo modo, las fuerzas ucranianas no solo carecerían de munición de artillería, sino que los sistemas de defensa antiaérea, cruciales para proteger los centros de mando, también se estarían agotando por los repetidos ataques rusos. Según informó el viernes The New York Times citando a funcionarios estadounidenses, el sistema de defensa antiaérea ucraniano solo tendrá proyectiles suficientes hasta marzo de 2024.

El Congreso estadounidense no ha aprobado una ayuda militar y financiera de 60.000 millones de dólares, lo que significa que la mayoría de los envíos a Ucrania se encuentran en una pausa efectiva. Muchos legisladores, en su mayoría republicanos, argumentan que Washington debería enfocar más esfuerzos para manejar la crisis migratoria en la frontera sur y menos en conflictos internacionales.

"No será fácil para Europa sustituir a EE.UU."

Mientras tanto, las promesas de asistencia por parte de Europa se han estancado, esto debido a que la producción de material bélico no ha sido lo suficientemente rápida, indicaron las fuentes.

El diario británico también afirmó que había visto una carta del ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en la que se lamentaba de que la escasez está empeorando día a día.

"El viejo dicho sigue siendo válido: el bando con más munición para luchar suele ganar", escribió Umérov, destacando que el "requisito mínimo diario crítico absoluto" para Ucrania es de 6.000 proyectiles al día, pero sus tropas solo pueden disparar aproximadamente un tercio de esa cantidad. "La escasez aumenta día a día", subraya.

Mientras tanto, un alto diplomático europeo declaró que una posible interrupción de la ayuda militar por parte de Washington es "la principal preocupación" de los ucranianos en estos momentos. "No será fácil para los europeos sustituir a EE.UU. Eso no es del todo realista", afirmó, añadiendo que no está seguro de que la UE "sea suficiente" si EE.UU. cambia el rumbo de su política.