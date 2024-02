Nuland habría intentado convencer a Zelenski de no destituir a Zaluzhny

Según The Times, el mandatario ucraniano estaba descontento porque el general no había presentado su plan estratégico para el 2024 y se mostraba escéptico ante algunas de las órdenes y declaraciones públicas del presidente, calificándolas de "poco realistas".

La subsecretaria de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, se había mostrado descontenta con la intención del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, de cesar a Valeri Zaluzhny de su cargo de comandante en jefe de las FF.AA. de Ucrania, e incluso propuso intentar solucionar las diferencias entre ellos, informa The Times citando a fuentes familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con el medio, después de que a finales de enero se filtrara la información de que Zelenski había pedido a Zaluzhny que dimitiera, pero recibió un rechazo, la funcionaria estadounidense viajó a Kiev, donde se reunió con la embajadora de EE.UU. en Ucrania, Bridget Brink, y el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov.

El ministro explicó entonces a Nuland las razones de la medida, en particular el descontento de la administración de Zelenski por el hecho de que el general no hubiera presentado su plan estratégico para este año. The Times también señala que Zaluzhny, a su vez, se mostró escéptico sobre algunas de las órdenes y declaraciones públicas del mandatario tras el fracaso de la ampliamente anunciada contraofensiva ucraniana del 2023, calificándolas de "poco realistas".

Por su parte, en contradicción con la postura oficial de Washington de no injerencia en las decisiones del presidente ucraniano sobre asuntos internos, Nuland quedó descontenta con esta decisión y propuso "suavizar los desacuerdos" entre ellos.

Desavenencias

Las tensiones entre el presidente y el ya excomandante de las Fuerzas Armadas venían acumulándose desde hace tiempo y aumentaron en noviembre del año pasado, cuando Zaluzhny afirmó en una entrevista que Rusia estaba en una mejor posición en el conflicto armado, al tiempo que reconoció la falta de avances en la contraofensiva y describió la situación en el frente como un "punto muerto"