Moscú: En Washington "se pusieron histéricos" ante la entrevista de Putin con Carlson

Tanto los medios 'mainstream' como las autoridades de EE.UU. "no dejan de gritar solo una cosa: no la miren, y que el periodista estadounidense no haga la entrevista", manifestó la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova.

La reacción de los políticos y medios estadounidenses a la entrevista del presidente ruso, Vladímir Putin, concedida al periodista estadounidense Tucker Carlson, "revela la falsedad de sus enfoques", afirmó este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en un comentario al diario ruso Izvestia.

"Es fenomenal. Su reacción revela lo mentirosos que son sus enfoques tanto que, francamente, aún no se puede creer. Mire, se pusieron histéricos. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y todos los medios 'mainstream' no dejan de gritar solo una cosa: no la miren, y que el periodista estadounidense no haga la entrevista", destacó Zajárova.

De acuerdo con la vocera, tal reacción niega "cualesquiera intentos" de Washington de autoproclamarse como "el modelo en el ámbito de los derechos humanos, procesos democráticos y libertad de expresión".

Además, volvió a responsabilizar a las autoridades de EE.UU. de la muerte del periodista y bloguero chileno-estadounidense Gonzalo Lira, encarcelado en Ucrania por "el régimen de Kiev de [el presidente ucraniano, Vladímir] Zelenski, financiado completamente por la Casa Blanca".

En el marco de la entrevista concedida por Putin a Carlson, que generó una gran variedad de reacciones globales, el mandatario ruso y el periodista abordaron una amplia gama de temas, como el conflicto en Ucrania, la expansión de la OTAN y la explosión de los gasoductos Nord Stream.

Menos de 24 horas después de la publicación, la entrevista ya había acumulado más de 100 millones de visualizaciones en la plataforma X.