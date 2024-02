VIDEO: Arrojan sopa sobre un cuadro de Claude Monet en Francia

Activistas ecologistas vertieron sopa sobre el cuadro 'Primavera' de Claude Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyon (Francia), informaron este sábado medios de comunicación locales.

🇫🇷 Dos ecoactivistas vierten sopa sobre el cuadro "Primavera" de Claude Monet en el Museo de Bellas Artes de Lyon (Francia) pic.twitter.com/Q9PMWt3wQH — RT Play en Español (@RTPvideos) February 10, 2024

Dos mujeres perpetraron este acto de protesta. Las activistas pertenecen a la misma organización cuyos miembros ya habían emprendido una acción similar contra el cuadro de la ‘Mona Lisa’ de Leonardo da Vinci en el Louvre.

"Esta primavera será la única que nos quede si no reaccionamos. ¿Qué pintarán nuestros futuros artistas? ¿Con qué soñaremos si ya no hay primavera?", corearon. "El arte es el más bello homenaje a la vida. Pero a nuestros futuros artistas no les quedará nada que pintar en un planeta calcinado. Ya no soñarán, en un mundo de múltiples conflictos. Aún tenemos elección. Debemos despertar y resistir."

A su vez, el museo y el Ayuntamiento de Lyon condenaron estas acciones y manifestaron su intención de presentar una denuncia. A diferencia de el de la 'Mona Lisa', el cristal de este cuadro no es impermeable y, por lo tanto, la pintura podría haberse dañado.