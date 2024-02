El hermano de Jeffrey Epstein revela nuevas imágenes para demostrar que este no se suicidó en prisión

Durante una entrevista con la presentadora Megyn Kelly, Mark Epstein compartió nuevas fotografías de la autopsia de su hermano Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense vinculado a un entramado de tráfico sexual, en un intento de aportar pruebas para contradecir la versión oficial de las autoridades, que afirman que Jeffrey se suicidó.

Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan (Nueva York), donde esperaba ser juzgado por los cargos federales de tráfico sexual de menores.

La médica forense de la ciudad de Nueva York, Barbara Sampson, dictaminó que la causa de la muerte del magnate fue un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, Mark Epstein ha puesto en duda esta conclusión, y un patólogo forense independiente aseguró que hay evidencia que respalda que el banquero fue víctima de un homicidio.

Mark Epstein relató a Megyn Kelly que en un principio "no tenía motivos" para dudar de la versión de Sampson y aceptó que su hermano "decidió suicidarse". "Así que lo respeté como su decisión: no tenía hijos, nuestros padres fallecieron y no tenía que preocuparse por mí", manifestó.

Más adelante, sin embargo, expertos forenses que fueron testigos de la autopsia le comentaron que lo que observaron no podía considerarse "un suicidio, porque se parecía demasiado a un homicidio". "Entonces, las preguntas que surgieron son: si no se suicidó, entonces lo mataron y, entonces, ¿quién lo mató? ¿Cómo se hizo?", señaló.

En un momento de la entrevista, Mark Epstein explicó unas imágenes de la autopsia que mostraban la lesión que sufrió Jeffrey en el cuello, que parecía producida por un estrangulamiento perpetrado por otra persona con una cuerda.

"A partir de esa imagen, la marca de ligadura en su cuello está más en el medio de su cuello y va directamente hacia atrás", recalcó Mark Epstein, quien aseguró que "en un ahorcamiento [la marca] sube alto en la parte delantera" del cuello, puesto que la persona se "hunde en esa soga o ligadura".