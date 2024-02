Trump: "Dije a los países de la OTAN que EE.UU. no los protegería en caso de ataque si no pagaban"

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, relató que, durante su mandato, aseveró a los países de la OTAN que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían sus obligaciones financieras con la Alianza.

En el marco de un evento de su campaña electoral, que tuvo lugar este sábado en el estado de Carolina del Sur, Trump afirmó que "la OTAN estaba rota" en el momento que llegó al poder. "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?' Les dije: 'Absolutamente no'. No podían creer la respuesta", declaró.

"Uno de los presidentes de un gran país se levantó y dijo: 'Bueno señor, si no pagamos y somos atacados por Rusia, ¿nos protegerá?'. Yo le dije: '¿No pagaron? ¿Son delincuentes?' Dijo: 'Sí, digamos que eso ocurriera'. No, no les protegería. De hecho, los animaría [a los rusos] a hacer lo que les diera la gana", dijo a continuación. En ese contexto, Trump reiteró que todos "deben pagar las facturas".

Durante su mandato, Trump acusó en repetidas ocasiones a los Estados miembros de la OTAN, en particular a Alemania, de no pagar sus cuotas. En aquel entonces, declaró que Berlín debía millones de dólares a la Alianza y decidió reducir el contingente militar estadounidense en el territorio alemán.

Entretanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la entrevista concedida a Tucker Сarlson, reiteró que Rusia no tiene ningún reclamo territorial en el continente europeo, y que las declaraciones sobre "una amenaza rusa imaginaria" están "absolutamente" fuera de lugar, ya que "es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global".