Revuelo en Occidente después de que Trump dijera que la OTAN no defendería a los que no pagan sus cuotas

Altos funcionarios de la OTAN, de la Unión Europea y de varios países, incluido EE.UU., rechazaron las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien relató que, durante su mandato, había aseverado a los países de la Alianza que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían sus obligaciones financieras.

En ese sentido, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró, citado por medios, que la Alianza "sigue estando preparada y es capaz de defender a todos los aliados". "Cualquier ataque contra la OTAN será contestado con una respuesta unida y contundente", reiteró, haciendo hincapié en que "cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de EE.UU., y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo". En ese contexto, expresó la esperanza de que, "independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, Estados Unidos siga siendo un aliado fuerte y comprometido de la OTAN".

Mientras tanto, el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, declaró que "alentar las invasiones a nuestros aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado, y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y nuestra economía en casa".

"La Alianza Transatlántica ha apuntalado la seguridad y la prosperidad de los estadounidenses, canadienses y europeos durante 75 años", declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, sosteniendo que "las imprudentes declaraciones sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad" en el marco del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte sobre la defensa colectiva "solo sirven a los intereses de Putin".

"No traen más seguridad ni paz al mundo. Al contrario, reafirman la necesidad de que la UE siga desarrollando urgentemente su autonomía estratégica e invierta en su defensa. Y mantenga fuerte nuestra Alianza", concluyó.

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, hizo hincapié en que el eslogan de la OTAN es "uno para todos, todos para uno". "Socavar la credibilidad de los Estados aliados significa socavar toda la Alianza del Atlántico Norte. Ninguna campaña electoral es excusa para jugar con la seguridad de la Alianza", escribió en su cuenta de la plataforma X.

En el mismo sentido se expresaron desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. "'Uno para todos y todos para uno'. Este credo de la OTAN mantiene a salvo a más de 950 millones de personas, desde Anchorage hasta Erzurum", destacó en un 'post' en X.

Trump ya advirtió de que si no pagaban, no los protegería

Trump afirmó este sábado que "la OTAN estaba rota" en el momento que llegó al poder. "Dije: 'Todo el mundo va a pagar'. Dijeron: 'Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?' Les dije: 'Absolutamente, no'. No podían creer la respuesta", declaró. A continuación, admitió que no solo "no les protegería", sino que "los animaría [a los rusos] a hacer lo que les diera la gana". En ese contexto, Trump reiteró que todos "deben pagar las facturas".

Entretanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la entrevista concedida a Tucker Сarlson, reiteró que Rusia no tiene ningún reclamo territorial en el continente europeo, y que las declaraciones sobre "una amenaza rusa imaginaria" están "absolutamente" fuera de lugar, ya que "es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global".