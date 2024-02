Un tiroteo se produce en una iglesia de Texas

Un tiroteo se produjo este domingo en el área de una importante iglesia evangélica en la ciudad de Houston, Texas (EE.UU.). Las autoridades confirmaron en sus redes sociales que varias unidades han sido enviadas al lugar tras los reportes de un "tirador activo".

❗️ Un tiroteo se produce en una iglesia de Texas pic.twitter.com/sP3rHVAulA — Sepa Más (@Sepa_mass) February 11, 2024

"Se cree que un posible tirador ha caído, baleado por uno de nuestros ayudantes en la escena", escribió el 'sheriff' del condado de Harris, Ed González, en X.

Los testigos dijeron a los medios locales que una persona había abierto fuego cuando el servicio en español estaba a punto de comenzar en la iglesia Lakewood."Por favor oren por Lakewood y nuestra comunidad", comunicó tras el suceso la congregación religiosa, que tiene una asistencia promedio de 45.000 personas.

Las autoridades aún no han confirmado cuántos disparos se realizaron y no han reportado víctimas entre los asistentes hasta el momento. Asimismo, no está claro si hay más de un sospechoso o si alguien más ha sido detenido.

"Nuestros corazones están con los afectados por el trágico tiroteo de hoy y con toda la comunidad de la Iglesia Lakewood en Houston. Los lugares de culto son sagrados", manifestó al respecto el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Más información, en breve.