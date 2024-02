Catar libera a ocho veteranos de la Armada india condenados a pena de muerte

El Ministerio de Exteriores de la India ha anunciado este lunes la liberación de ocho ciudadanos indios detenidos en Catar en 2022 y condenados a pena de muerte en octubre del año pasado. Los cargos nunca llegaron a ser confirmados públicamente, pero, según reportes de medios, estaban relacionados con espionaje.

Todos los indios en cuestión son veteranos de la Armada que después de su retirada del servicio militar pasaron a trabajar para la empresa Dahra Global, que operaba en Doha formando a personal de defensa hasta su cierre formal el 31 de mayo del año pasado en medio de la controversia. Se trata de tres capitanes, cuatro comandantes y un marinero retirado.

Siete de los ocho veteranos ya han regresado a la India, y se espera que el último vuelva pronto también, mientras se están ultimando los trámites con la documentación pertinente. "Apreciamos la decisión del emir del Estado de Catar de permitir la liberación y el regreso a casa de estos ciudadanos", destacó la Cancillería india.

La pena capital fue conmutada en diciembre tras la intervención diplomática de Nueva Delhi, poco después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, se reuniera con el emir catarí, Tamim bin Hamad al Thani, durante la cumbre COP28 en Dubái.

Al regresar a la India, algunos de los exmilitares comentaron a la agencia ANI que su liberación no habría sido posible sin una intervención de Modi y su involucración personal en el caso. "Sin la intervención del primer ministro Modi, no habríamos salido libres. No estaríamos hoy ante ustedes de no haber sido por sus incansables esfuerzos e intervenciones a los más altos niveles para conseguir la libertad para nosotros", señaló uno de ellos.

"Esperamos 18 meses para regresar a casa en la India con nuestros seres queridos. Estamos extremadamente agradecidos con el primer ministro Modi por traernos de vuelta. No habríamos vivido este día sin los esfuerzos conjuntos del primer ministro Modi y el emir de Catar", destacó otro.

Ninguno de los siete veteranos de la Armada india que han regresado a casa este lunes sabían que los iban a liberar hasta que el personal de la cárcel catarí les pidió que empacaran sus pertenencias y esperaran hasta las 9:00 de la mañana (hora local) de ayer, según fuentes de NDTV.

Los informantes aclararon que luego los militares retirados fueron llevados a la Embajada india y posteriormente al aeropuerto, donde embarcaron en un vuelo de la aerolínea IndiGo que aterrizó en Nueva Delhi a las 2:00 de la madrugada de este lunes.