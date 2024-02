Papa Francisco: "El amor no puede reducirse a bellas palabras o selfis del momento"

Compartir bellas palabras, fotografías o "mensajes apresurados" son herramientas útiles, pero no suficientes para el amor, señaló el papa Francisco, jefe de la Iglesia católica, en un mensaje de ángelus que pronunció desde una ventana del Palacio Apostólico del Vaticano este domingo.

"El amor necesita concreción, presencia, encuentro, necesita tiempo y espacio donados: no puede reducirse a bellas palabras, imágenes en una pantalla, selfis del momento o a mensajes apresurados", rezó el pontífice. "Son herramientas útiles, que pueden ayudar, pero no bastan para el amor, no pueden sustituir la presencia concreta", sostuvo.

Esta clase de presencia, según el sumo pontífice, "es aún más importante en un mundo como el nuestro, en el que una evanescente virtualidad de las relaciones parece ganar cada vez más terreno".

Por este motivo, Francisco llamó a los creyentes a preguntarse si saben escuchar a las personas y responder a sus "buenas peticiones" o posponen la ayuda e inventan excusas. Su preocupación especial en la Jornada Mundial de Enfermo, indicó que estaba centrada en aquellas personas que viven en la extrema pobreza, a las que se les niega el derecho al cuidado y a la vida.