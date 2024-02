Borrell: "La OTAN no puede ser una alianza militar 'a la carta'"

"La OTAN no puede ser una alianza que funcione dependiendo del 'humeur' del presidente de EE.UU. de turno", afirmó el jefe de la diplomacia europea.

La OTAN no puede ser una alianza militar "a la carta" dependiente de los caprichos del presidente de EE.UU., declaró este lunes en rueda de prensa el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

Las declaraciones del jefe de la diplomacia europea se producen después de que el precandidato presidencial estadounidense Donald Trump afirmara que, durante su mandato, advirtió a los países de la OTAN que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras con la alianza.

"Durante esta campaña, veremos y escucharemos muchas cosas. Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar 'a la carta'. La OTAN no puede ser una alianza que funcione dependiendo del 'humeur' del presidente de EE.UU. de turno", señaló Borrell, agregando que la Alianza Atlántica "existe o no existe".

"Pero no voy a dedicar mi tiempo a comentar cualquier tontería que surja durante esta campaña electoral en EE.UU.", concluyó.

Las palabras de Trump provocaron revuelo entre altos funcionarios de la OTAN, la Unión Europea y varios países, incluido EE.UU. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán mutuamente socava toda nuestra seguridad, incluida la de EE.UU., y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo", comentó al respecto el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.