Tucker Carlson: Putin quiere poner fin al conflicto en Ucrania

El periodista estadounidense Tucker Carlson ha destacado este lunes en la Cumbre Mundial de Gobiernos que se lleva a cabo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quiere poner fin al conflicto en Ucrania.

Según el periodista estadounidense, el potencial industrial de Rusia es mucho más serio de lo que se pensaba.

"Los líderes de todos los países del planeta, salvo quizá EE.UU. […] se ven obligados por la naturaleza de su trabajo a hacer concesiones. En eso consiste su política. Y él [Putin] está entre aquellos", afirmó Carlson.

Según el periodista, la postura de Putin "se está endureciendo claramente", porque "Rusia fue desairada por Occidente". "No estoy apoyando a Putin, soy estadounidense, no voy a vivir en Rusia, no amo a Vladímir Putin, estoy exponiendo los hechos", subrayó.

Carlson precisó que el líder ruso pidió al expresidente estadounidense Bill Clinton que su país se adhiera a la OTAN e "intentó hacer un trato de misiles".

En este contexto, indicó que fue la Alianza Atlántica la que rechazó a Moscú y señaló que el objetivo de la creación de la asociación fue defenderse de la URSS. "Si los rusos se hubieran unido a la alianza, eso sugeriría que habían resuelto el problema y pueden pasar a hacer algo constructivo con sus vidas. Pero nos negamos", denunció.

Entre otras cosas, Carlson expresó que "todos los líderes matan a la gente", incluido el presidente de EE.UU. "La restricción de la prensa es universal en Estados Unidos", sostuvo, agregando que, con su entrevista con Putin, "solo quería saber qué piensa". "Ese era el punto", insistió.

Asimismo, aseveró que Occidente "se convenció de que Vladímir Putin va a tomar Polonia". "No hay pruebas de que Putin tenga interés en ampliar sus fronteras", declaró, al tiempo que explicó que Rusia es "el país más grande del mundo y es muy difícil de dirigir", y "no necesitan recursos naturales". "No hay nada en Polonia que él quiera. No ganará nada tomando Polonia, salvo más problemas", concluyó.

En la entrevista concedida a Carlson la semana pasada, Putin destacó que Rusia nunca se ha negado a negociar. "Oímos todo el tiempo: '¿Está Rusia preparada ya?' No nos hemos negado. Sin embargo, ellos sí se negaron públicamente. Pues que anulen su decreto y negocien. Nunca nos hemos negado a negociar", dijo.