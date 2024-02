¿Acuerdo fiscal para procurar la asunción de Boluarte? Nuevo testimonio incendiario en Perú

Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, ha ofrecido varias declaraciones este año en el marco de la investigación por presunta organización criminal contra su antigua jefa y, esta vez, mencionó a la presidenta Dina Boluarte.

De acuerdo a sus palabras, reveladas el domingo por el programa televisivo 'Punto Final' de Latina Noticias, en octubre de 2022 el entonces abogado de la mandataria, Óscar Nieves, le pidió no formalizar la investigación por presunto lavado de activos en la campaña electoral de Perú Libre (PL).

Nuevas declaraciones de Jaime Villanueva revelan que el abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves, es amigo del fiscal (Marco Huamán) que Patricia Benavides designó para investigar a la presidenta de la República.La relación ejecutivo, congreso y fiscalía al descubierto #Corrupciónpic.twitter.com/1Tl8pDlbiz — PicanteDKuy (@martinfiera) February 12, 2024

En ese momento Boluarte era la primera vicepresidenta de Pedro Castillo, quien había ganado las elecciones como candidato de PL y enfrentaba una posible vacancia presidencial, que se consolidó tan solo dos meses después, en diciembre de 2022.

Villanueva le manifestó al Ministerio Público que el fiscal Rafael Vela ya le había "comentado que esto estaba para formalizarse, y que iba a hacer incluso un pedido de prisión preventiva" contra Boluarte.

"Entonces, ahí lo que me piden en esa reunión, (es) que no incluya a Dina Boluarte en ese pedido (de) formalización y, yo hablo con Rafael Vela y le digo lo que Óscar Nieves me había dicho que lo más probable es que Dina Boluarte sea la próxima presidenta, y que para [que] eso suceda no tenía que tener investigaciones", dijo.

🔴#EnVivo | Alberto Otárola sobre testimonio de Villanueva: "Toda declaración tiene que ser corroborada y no vamos a ingresar, como Poder Ejecutivo, a especulaciones".📻 ► 89.7 FM / 730 AM📺 ► Movistar 10 - 710 HD📲 ► https://t.co/p3D4WYM0PKpic.twitter.com/7P1SNgghP9 — RPP Noticias (@RPPNoticias) February 12, 2024

Según el antiguo hombre de confianza de Benavides, Vela le transfirió la solicitud al fiscal encargado del caso por el financiamiento de PL, Richard Rojas, quien lo acató. Actualmente la jefa de Estado es investigada de forma preliminar por este caso.

Este lunes el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, fue consultado al respecto e indicó que "toda afirmación tiene que ser corroborada".

¿Favorecer a Castillo?

Antes, a mediados de 2021, Villanueva se reunió con Vela y mediante un altavoz telefónico, el secretario general de PL y actual prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, "le pedía que no involucre a Castillo en la investigación de lavado de activos" porque "tenían posibilidades de ganar" el balotaje.

El profesor rural había pasado a segunda vuelta, en la que superó en junio de 2021 a la entonces aspirante presidencial, Keiko Fujimori.

⚠️ | Jaime Villanueva reveló que Rafael Vela conversó con Cerrón, y Cerrón le pidió que no investiguen a Pedro Castillo porque estaba en 2da vuelta y "tenía posibilidades de ganar". Vela le pidió a cambio que Perú Libre lo ayude con un proyecto de ley. ¿Esos son tus fiscales? pic.twitter.com/L9OJPbD8tC — Carlo Martin (@Liberfach0) February 12, 2024

Sin embargo, en esa época no había formalmente una investigación por lavado de activos a Perú Libre. Fue en julio de 2021 que oficializaron la indagación, apuntó el dominical 'Panorama', de Panamericana.

Múltiples señalados

Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, fue suspendido como fiscal superior titular en octubre pasado por denunciar un "trato privilegiado" a Keiko Fujimori, quien está acusada de varios delitos, como presunta organización criminal.

Y precisamente Fujimori es una de las señaladas por el testimonio de Villanueva, quien la vinculó al presunto intento de remover a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), un organismo autónomo que designa y cesa fiscales en Perú.

La lideresa del partido Fuerza Popular lo rechazó y apuntó contra Vela, así como contra José Domingo Pérez, otro fiscal del equipo especial Lava Jato. Ambos han liderado las indagaciones contra ella.

Entretanto, la JNJ abrió investigaciones preliminares contra Vela, Pérez y el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, "en base a la declaración testimonial del señor Jaime Villanueva difundida por los medios de comunicación".

Por su parte, el Ministerio Público anunció este lunes que pidió "todas las declaraciones brindadas a la fecha" por Villanueva, en su calidad de testigo, para el inicio de indagaciones.

