El Kremlin comenta los rumores sobre el presunto uso por parte de Rusia de terminales de comunicación Starlink

"No deberíamos entrar en una discusión entre el régimen de Kiev y el empresario Musk", comentó Dmitri Peskov.

El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, declaró en una rueda de prensa este lunes que no se le suministran al país terminales de comunicación del satélite Starlink y que tampoco pueden utilizarse oficialmente.

"No es un sistema certificado en nuestro país, en consecuencia, no puede suministrarse oficialmente aquí [en Rusia] y no se suministra de manera oficial", señaló Peskov, respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de que se esté utilizando esta tecnología en el país euroasiático.

"Aquí, probablemente no deberíamos entrar en una discusión entre el régimen de Kiev y el empresario Musk", expresó el portavoz ruso. La jornada anterior, el empresario Elon Musk también afirmó que los terminales Starlink, desarrollados por su empresa SpaceX, no se le habían vendido a Rusia.

Las declaraciones de Musk tuvieron lugar después de que la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano confirmara el supuesto uso de terminales Starlink por parte de soldados rusos en la línea del frente.