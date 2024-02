La operación israelí en Rafa inquieta "profundamente" al fiscal jefe de la CPI

El fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se ha manifestado "profundamente preocupado" por los reportes sobre un "bombardeo y una posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes en Rafa, en el sur de la Franja de Gaza.

"Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de una manera que queden vacías o carentes de significado [...]. Como he subrayado repetidamente, quienes no cumplan con la ley no deberían quejarse más en adelante, cuando mi Oficina tome medidas en conformidad con su mandato", escribió en su cuenta de X, al tiempo que llamó a la liberación de rehenes por Hamás.