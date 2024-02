FT: Un club secreto financiero opera en Europa desde hace más de 70 años

Una organización secreta exclusiva financiera ha estado operando en Europa desde hace 73 años, discutiendo temas globales y comunicando con invitados de alto perfil, informó Financial Times el domingo.

El Instituto Internacional de Estudios Bancarios (IIEB) reúne dos veces al año a los jefes de importantes bancos, que "se codean" con invitados que van desde presidentes y primeros ministros hasta la realeza y los representantes de bancos centrales. Durante tales reuniones, organizadas en hoteles y palacios de lujo sin la cobertura de la prensa, se discuten una variedad de temas "delicados", como acuerdos de fusiones y adquisiciones y formulación de políticas globales, señala el diario.

El IIEB fue fundado en París en 1950 por los jefes de cuatro bancos de Francia, Suiza, Bélgica y Países Bajos, con el objetivo de mejorar los movimientos internacionales de capital y combatir los controles de divisas ante una mayor interferencia de los gobiernos en el sistema financiero.

El grupo no tiene sitio web y sus miembros, agendas de reuniones y actas no se hacen públicas. "Esto no es como [el foro internacional de] Davos, donde cualquiera puede comprar su entrada", explicó un antiguo miembro al Financial Times. "Esto es realmente exclusivo".

Por ejemplo, en octubre del año pasado, más de 40 de los banqueros más poderosos de Europa se reunieron en el hotel Dolder Grand en Zurich, Suiza, para discutir la absorción del banco Credit Suisse por parte de su rival UBS. Los asistentes dialogaron con la ministra de Finanzas de Suiza, Karin Keller-Sutter, y el gobernador del banco central del país, Thomas Jordan.

Club de élite

Además de ser un foro para el intercambio de ideas, el IIEB es un club de élite donde, durante los tres días que suelen durar las reuniones, sus socios disfrutan de cenas de gala, recorridos privados por lugares históricos y viajes de compras de alto nivel, detalla el medio.

Igualmente, los invitados de alto rango son un elemento básico de las reuniones del IIEB. Entre ellos, FT enumeró al príncipe Andrés del Reino Unido; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el presidente italiano, Sergio Mattarella; el exjefe del Lloyds Banking Group António Horta-Osório y otros.

Falta de transparencia

Sin embargo, de acuerdo a FT, dichas reuniones secretas y lujosas corren el riesgo de "no estar en sintonía" con las expectativas modernas de transparencia. La "extravagancia y falta de transparencia no se ajustaban a nuestros valores", comentó Par Boman, presidente del banco sueco Handelsbanken.