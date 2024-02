Musk: Putin no puede perder en Ucrania "de ninguna manera"

El magnate opinó que el paquete de unos 60.000 millones de dólares, que Washington quiere proporcionar a Kiev, "no ayudará".

Durante una transmisión organizada el lunes en la red social X, en compañía de senadores estadounidenses republicanos, el multimillonario Elon Musk expresó sus dudas sobre una victoria militar de Ucrania frente a Rusia.

Durante la discusión, Musk afirmó que el presidente ruso, Vladímir Putin, no puede perder el conflicto "de ninguna manera". Coincidió así con las palabras del senador Ron Johnson, de Wisconsin, quien afirmó que las personas que confían en la victoria de Kiev "viven en un mundo de fantasía".

Además, el magnate comentó el paquete de ayuda de unos 60.000 millones de dólares que Washington quiere proporcionar al país.

"Todo este gasto no ayudará a Ucrania [...] Prolongar [el conflicto] no ayudará a Ucrania", afirmó Musk. En su opinión, los ciudadanos deben transmitir a las autoridades estadounidenses que este proyecto de ley no debe aprobarse.