Jefe de la UNRWA: Los llamados a cerrar la agencia de la ONU para refugiados palestinos son "miopes"

Philippe Lazzarini, jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), tildó este martes de "miopes" los llamamientos a cerrar el organismo, ya que la medida profundizaría la crisis humanitaria en Gaza, informa Reuters.



"He hablado con los Estados miembros sobre todos estos llamamientos a desmantelar la UNRWA, a poner fin a su mandato. He advertido sobre el impacto, he dicho que estos llamamientos son miopes", declaró tras reunirse con representantes de los países miembros en la sede de la ONU en Ginebra.

Asimismo, indicó que no existe ninguna otra agencia de las Naciones Unidas u organización internacional a la que se haya encomendado en las últimas dos décadas la tarea de proporcionar servicios similares a los de un gobierno, por ejemplo, educar a cientos de miles de niños.

"Si queremos dar una oportunidad de tener éxito a cualquier futura transición [tras el conflicto], necesitamos también asegurarnos de que la comunidad internacional tiene las herramientas, y una de las herramientas es UNRWA", continuó, en referencia a la organización, de la que actualmente depende casi toda la población de la Franja de Gaza (Palestina) para obtener agua, alimentos o artículos de higiene.

Los principales donantes de la UNRWA han suspendido la financiación tras las acusaciones de que doce de sus decenas de miles de empleados palestinos eran sospechosos de estar implicados en los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre contra Israel, algo que la agencia ha negado rotundamente.