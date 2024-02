Sin papada, musculoso o más alto: la distorsión de la imagen se convierte en el sello estético de Milei

Leones gigantes y masas diminutas que lo siguen. Hombres musculosos al extremo de casi romper la ropa que visten. Retratos alterados. La ilustración de un Milei-Terminator.

Así se muestra en redes sociales al presidente de Argentina, Javier Milei, en una estrategia de comunicación que sus seguidores siguen al pie de la letra y en la que abundan los intervenciones digitales para hacerlo parecer más joven, más fuerte y sin arrugas.

Que distorsión? Si todos sabemos que Javier Milei se ve así... aca un videl 100% real no fake de el. https://t.co/1rJNUDQTropic.twitter.com/LdJoHaa0eu — El Saimon 🇦🇷 (@ElSaimon69) January 13, 2024

De hecho, el mandatario suele posar con el rostro hacia abajo y la boca estirada en forma de "piquito", o maquillarse de oscuro en la zona de la barba para ocultar la papada. La diputada Lilia Lemoine ha contado que ella misma le enseñó este "truco" de belleza cuando era su asistente personal.

Los retoques en las fotos oficiales del mandatario son frecuentemente comentados en redes sociales, ya que son evidentes las intenciones de mostrar a Milei con cualidades más "atractivas". De hecho, el presidente argentino ha llegado a posar sin zapatos junto a su novia para "demostrar" que tiene pies grandes, y desmentir los rumores que circulaban entre sus detractores sobre su talla del calzado.

La inteligencia artificial no es taaaaan inteligente.Acá por ejemplo vemos al Milei musculoso, jugando al ajedrez blancas contra blancas. pic.twitter.com/9xJ4CQM4aG — Min. Diego González González (@diegodelacurva) February 7, 2024

El efecto ha sido contraproducente, porque desde entonces solo recibe burlas constantes. Durante su gira por Italia, por ejemplo, comenzó a circular una foto de Milei vestido de elfo, acorde con su baja estatura. "El presiduende", lo bautizaron. El photoshop se viralizó durante días. La alteración y la broma eran evidentes.

Y sin embargo, el propio mandatario se tomó el tiempo para desmentir que estuviera caminando por las calles europeas con gorro y botas verdes. "Falso", decía el mensaje que reposteó y en el que aseguraba que la imagen retocada demostraba los nervios del kirchnerismo para desprestigiarlo.

Cómo vas a salir a desmentir que no sos un Presiduende, hermano. Eso es exactamente lo primero que haría un Presiduende. pic.twitter.com/TXrfnMr2XP — Olaff (@Olaff_) February 10, 2024

"Cómo vas a salir a desmentir que no sos un Presiduende, hermano. Eso es exactamente lo primero que haría un Presiduende", ironizó un usuario al comentar la insólita reacción de Milei, quien, sin importar en donde esté, escribe, repostea o avala a diario cientos de mensajes en las redes sociales.

Alteraciones

El uso de la inteligencia artificial fue uno de los sellos de la campaña de Milei, pero se ha exacerbado desde que comenzó a gobernar.

APROBADA LA LEY BASES 🇦🇷 pic.twitter.com/YNLi5xltx8 — El Trumpista (@ElTrumpista) February 2, 2024

La mayor parte de las veces, el presidente se equipara a un león gigante y fornido, que guía a miles de leones de diminuto tamaño "hacia la libertad"; que dulcifica su rostro si está con sus perros; que ataca con fiereza a "los comunistas"; o que tiene una expresión benevolente si se abraza a antiguos adversarios como una pata, representación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Milei de la realidad virtual siempre es el más alto, el más fornido, el que ocupa la mayor parte del cuadro. Pero el presidente de 53 años también difunde ilustraciones realizadas por sus fans con inteligencia artificial, que lo muestran como si fuera un veinteañero cuyos músculos están a punto de reventar su ropa, o como un agraciado modelo que está listo para desfilar por las pasarelas.

El pie, la papada, el photoshop, la campera: mientras que la inflación no da tregua, Milei mantiene una insólita obsesiónEl riesgo de que la distorsión de su imagen exprese también una distorsión de la realidad. En Noticias de esta semana pic.twitter.com/cmrxPxJ17a — Juan Luis González 🐜🍕 (@juanelegonzalez) January 19, 2024

La revista Noticias ya se hizo eco de "una insólita obsesión", como denominó a la estética presidencial.

"Acomplejado con su cuerpo, Milei difunde fotos retocadas para lucir más flaco y más joven. Del león libertario al rostro anguloso y los pies grandes como señal de virilidad. 'Contouring' de papada y prohotoshop nivel meme. Campera antipanza a prueba de verano. [...] El riesgo de que la alteración de su imagen represente también una distorsión de la realidad", señaló el artículo escrito por Juan Luis González, autor de "El loco", la biografía no autorizada de Milei.

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó en su red social un video generado por inteligencia artificial donde se autopercibe como la "mujer maravilla" , ayer Milei fue "Terminator", ahora esta producción de la presidenta del Senado. Argentina un pais para Marvel😌 pic.twitter.com/dXKPlwGvuz — LaVozdeRosario -💻Portal de Noticias Independiente (@VozdeRosario) February 9, 2024

Ya no es el único. La semana pasada, la vicepresidenta Victoria Villarruel desató una polémica al publicar un video realizado con inteligencia artificial que la equiparaba a uno de los personajes más importantes del cómic, la Mujer Maravilla, pero que, sobre todo, la mostraba más joven y acorde con una belleza hegemónica. Fueron tantas las críticas, que decidió eliminarlo.

Irrealidad

El problema fue que, el mismo día, Milei presumió una ilustración que lo mostraba como Terminator, el mítico personaje cinematográfico interpretado por Arnold Schwarzenegger. En este caso, al grito de: "Casta a la vista", exterminaba a opositores.

"Terminator":Por la imagen que publicó Javier Milei en Instagram pic.twitter.com/BHpktbQFtW — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 8, 2024

"Milei no es Terminator. Villarruel no es la Mujer Maravilla. Esta dupla llegó al poder con votos y con una estafa electoral", "Uno se cree Terminator y la otra, Mujer Maravilla. Y lo postean. No tienen a uno normal", "Me dan vergüenza", "El delirio es absoluto", "Nos gobiernan personajes de Marvel", fueron algunas de las reacciones que oscilaban entre la indignación y la incredulidad.

"Desde que soy ministro, mi vida empezó a sonar así"El video que subió Luis Petri con la canción Burning Love de Elvis Presley e imágenes de su gestión, al cumplir dos meses al frente del Ministerio de Defensa. pic.twitter.com/E7EhbSOnL1 — Corta 🏆 (@somoscorta) February 12, 2024

El ejemplo cunde. En los dos breves meses que lleva al frente del Ministerio de Defensa, Luis Petri, ya había publicado controvertidos videos en los que posaba con lentes oscuros, aviones de escenografía y ropa de camuflaje, lo que de inmediato remitía al personaje de Tom Cruise en la película Top Gun.

Pero el lunes volvió a generar una polémica al subir un video en el que, de nuevo, parece un actor de cine, que compila su participación en eventos oficiales y que, además, musicalizó con la canción "Burning love", de Elvis Presley.

"Desde que soy ministro, mi vida empezó a sonar así", se titulaba el video que se viralizó entre burlas, insultos y condenas.

"Me deprime", "Narcisismo al máximo", "Petri está viviendo en Top Gun", "Video ridículo, da vergüenza ajena", señalaron algunos usuarios.

El mensaje generalizado fue de repudio porque el presidente y otros funcionarios actúan como si fueran personajes de ficción, mientras el país sigue sumido en una grave, y muy real, crisis económica.