Casa Blanca: Si no se aprueba una ayuda para Ucrania e Israel, se demostrará que no se puede confiar en EE.UU.

Si la Cámara de Representantes de EE.UU. no aprueba el proyecto de ley de 95.000 millones de dólares que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán, esto demostrará que no se puede confiar en Washington, expresó este martes en una rueda de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"Si no lo conseguimos, enviaremos un mensaje no solo a nuestros aliados y socios, sino también a nuestros adversarios potenciales, el mensaje de que no se puede contar con EE.UU., de que no estamos interesados en liderar la escena mundial, de que no vamos a cumplir nuestros compromisos con nuestros aliados y socios, que están librando una batalla realmente decisiva", subrayó.

Previamente este martes, la medida fue aprobada por el Senado. El paquete incluye 60.060 millones de dólares para Kiev; 14.100 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Israel; 9.150 millones de dólares en ayuda humanitaria para proporcionar alimentos, agua y atención médica a los civiles afectados en la Franja de Gaza, Cisjordania, Ucrania y otros focos de tensión; y 4.830 millones de dólares para Taiwán.