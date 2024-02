Hezbolá justifica sus ataques a Israel: "Los disparos en el sur cesarán cuando cese la agresión contra Gaza"

El secretario general de la organización chiita Hezbolá, Hassan Nasrallah, afirmó este martes en un discurso televisado que los bombardeos transfronterizos del grupo armado contra Israel se detendrán solo cuando cese la agresión israelí contra la Franja de Gaza.

En su intervención con motivo de un homenaje a los combatientes de la resistencia heridos y capturados, Nasrallah destacó que la misión de Hezbolá en la frontera del Líbano con Israel es "luchar con los ojos puestos en Gaza" para "disuadir al enemigo" y responder a sus ataques de manera "proporcionada".

Israel "se encuentra en crisis"

Asimismo, Nasrallah advirtió que "quien amenace con expandir la guerra también será amenazado", al tiempo que subrayó que Hezbolá "hoy es más seguro y fuerte en su determinación de hacer frente al enemigo". "Los disparos en el sur solo cesarán cuando cese la agresión contra Gaza", recalcó.

Nasrallah explicó que, gracias a la fuerza disuasoria de Hezbolá, el enemigo ahora no está en posición de imponer condiciones y "se encuentra en crisis", si bien aún tiene poder de intimidación que "puede alcanzar altos niveles de decadencia moral".

Esfuerzos diplomáticos fallidos

Según Nasrallah, tras 130 días de agresión contra la Franja de Gaza, se puede evidenciar "el fracaso del enemigo", que —dijo— "es incapaz de alcanzar sus objetivos". De igual forma, el líder de Hezbolá subrayó que lo está sucediendo en Gaza debe "sacudir la conciencia de todos los pueblos del mundo", en el sentido de que "deben sentirse responsables de esta agresión y catástrofe humanitaria", aseguró.

En particular, Nasrallah denunció que todos los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las hostilidades en la frontera libanesa solo parecen beneficiar a Israel. "Todas las delegaciones que vinieron durante los últimos meses tienen un objetivo: la seguridad y protección de Israel, un alto al fuego en los sitios sionistas y el regreso de los colonos a los asentamientos", lamentó.

Igualmente, Nasrallah añadió que las delegaciones no solo "no abordan ningún asunto relacionado con lo que está sucediendo en Gaza", sino que, además, intentan sin éxito "intimidarlos". Sin embargo, advirtió que la actividad de Hezbolá en el frente sur no se detendrá "ni aunque nos declaren la guerra"

El enemigo también está en las redes

Según Nasrallah, la presencia de Israel "es un desastre para toda la región". En concreto, el funcionario argumentó que un país hebreo fuerte representa una amenaza, mientras que uno "contenido y atemorizado" rebaja el peligro para los pueblos de la zona.

Nasrallah expresó su solidaridad con los residentes de las aldeas fronterizas, porque son quienes se llevan la peor parte del enfrentamiento. Según dijo, estas personas "también practican la resistencia" y son testigos de "quién recuperó sus tierras y protegió su dignidad" de la "presencia usurpadora de Israel".

Finalmente, el secretario general de la organización chiita alertó que el enemigo está utilizando información de las redes sociales para socavar la resistencia y está espiando teléfonos móviles y cámaras conectadas a internet que monitorean las carreteras. Por ello, el líder del Hezbolá hizo un llamado a "prestar atención a lo que se difunda en redes sociales" y a cuidarse de "proporcionar información al enemigo de forma gratuita".